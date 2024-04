Lidia Buble e fericită cu Horațiu Nicolau, deși e o diferență de 32 de ani între ei. Ce a dezvăluit despre relația lor: “E de ajuns o singură privire”

Lidia Buble și Horațiu Nicolau nu țin cont de diferența de 32 de ani dintre ei și se iubesc cu foc. Prezentă la Gala Premiilor Unica 2024, cântăreața a făcut declarații emoționante despre partenerul ei și a recunoscut că vrea să devină cât mai repede mamă!

Lidia Buble a dezvăluit secretul relației cu omul de afaceri Horațiu Nicolau. Ce apreciază la bărbatul mai în vârstă cu 32 de ani decât ea? Potrivit spuselor sale, cei doi se înțeleg din priviri, semn că povestea lor de dragoste este cât se poate de serioasă!

„Nici nu trebuie să-i spun când am ceva. Este de ajuns să mă uit la el. E de ajuns o singură privire și știe tot. Dar da, comunic mult. Este important să comunicăm, să știm ce ne dorim, ce ne place. El deja le știe pe toate, nu mai trebuie să comunic nimic. Nu îmi place să aștept nimic. Așa cum sunt adepta frumuseții naturale, sunt adepta naturalului, în general, în viață. Nu îmi place să-mi fac planuri, decât pe plan muzical. În rest, îl las pe Dumnezeu să-mi coordoneze viața așa cum consideră El că este mai bine pentru mine. Când o să fie momentul, o să vină”, a mărturisit Lidia Buble pentru Cancan.

Artista vrea mulți copii

Întrebată dacă își dorește copii, solista a recunoscut că nu vrea doar unul, ci mai mulți, însă înainte trebuie să se căsătorească, pentru că este de modă veche.

„Nu unul, mai mulți. Îmi doresc copii, dar sunt de modă mai veche. Mai întâi trebuie să existe o căsătorie, apoi să vină pruncii ca pe bandă rulantă, că fac față”, a conchis Lidia Buble.

În a doua parte a anului 2021, artista a început să se afișeze cu milionarul Horațiu Nicolau, care e mai mare cu 32 de ani decât ea! Deși, la început, Buble a refuzat să dea detalii despre relația lor, s-au afișat împreună, pentru prima dată, la nunta Cătălinei Ponor.

„Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită. Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică”, a relatat ea atunci.