Lidia Buble a ales deja numele viitorului copil, dacă va fi băiat. Anunțul făcut de cântăreață

Lidia Buble a fost invitată în emisiunea Vorbește Lumea, prezentată de Lili Sandu, Șurubel și Bogdan. Chiar acum 8 ani, Lidia a scot hit-ul care a cucerit inimile românilor ”Le-am spus și fetelor”, iar cu ocazia aceasta, artista a cântat și a dansat alături de echipa de la Pro TV. Pe lângă voia bună și distracția din platou, Lidia a dezvăluit și faptul că își dorește copii, mai exact, băieți.

Îndrăgita cântăreață, Lidia Buble are planuri mari de viitor. Artista a mărturisit că-și dorește să fie mămică. Cântăreața a dezvăluit, în premieră și numele pe care și-ar dori să-l pună copilului.

”Eu acum 8 ani eram cu niște plase de rafie și mergeam la concert, acum am avansat, am valiză. Desigur, eu mă văd mămică în viitor, îmi doresc băieței, sunt eu cu băiețeii.. acolo mă văd, daca voi avea, cred băiat îl va chema Isac! Totuși, peste 8 ani sper să rămân încă în sufletul oamenilor”.

În cadrul emisiunii, artista a vorbit și despre cum arăta viața sa înainte de a ajunge celebră. Lidia Buble își amintește cum, în urmă cu opt ani, mergea la concerte cu niște plase de rafie. În acea perioadă, cântăreața lansa hit-ul care avea să o facă celebră. Este vorba despre melodia ”Le-am spus și fetelor”, care s-a bucurat de un succes răsunător.

Lidia Buble se declară o femeie împlinită și fericită. Artista a mărturisit în cadrul unui interviu că se simte iubită.

Se pare că îndrăgita artistă nu are niciun regret. Provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții au făcut-o mai puternică ca nicioadată.

„Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică”.