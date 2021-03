Liderul unui partid celebru, anunț categoric după protestele din România: „Cele mai multe măsuri vor fi retrase”

Liderul AUR, Sorin Lavric, a anunțat marți seară renunțarea la cele mai multe restricții, ca rezultat al protestelor din ultimele trei zile. Acesta a dat asigurări că însuși premierul Florin Cîțu va face anunțul mult așteptat.

După ce au mobilizat mii de oameni să iasă la proteste, membrii AUR declară public că multe dintre măsurile de restricție actuale vor fi retrase, acest lucru fiind anunțat chiar de premier.

Și cei care vor accepta potrivit conștiinței lor terapia prin vaccin vor face acest vaccin în măsura în care cred în virtuțile curative ale lui”, a dezvăluit Sorin Lavric la Realitatea Plus.

Liderul partidului AUR a declarat, de asemenea că el și colegii săi sunt dispuși să susțină o moțiune de cenzură inițiată de PSD, împotriva Guvernului Cîțu, în ciuda faptului că nu crede că vor fi multe șanse de izbândă.

„Nu am purtat nicio negociere cu domnul Ciolacu sau cu alți membri din PSD, însă asta vom face, vom vota moțiunea. Nu cred că va trece. Nu are cum să treacă, iar ultimul lucru la care se gândește acum domnul președinte Iohannis sunt alegerile anticipate. Pentru că el știe din sondajele pe care le primește, neoficiale, că AUR și PSD sunt în creștere sub unghiul simpatiei în ochii românilor. (…)

Ceea ce intuiesc eu că se va întâmpla în următoarele zile, nu cred că românii se vor mai opri pentru că ei acum nu sunt îmbrobodiți nici de noi, nici de cei de la PSD, nici de alte forte”, a adăugat Sorin Lavric, potrivit realitateadebucuresti.net.