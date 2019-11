Leul se duce în cap: argumentele lui Cîțu pentru deprecierea monezii naționale

Abia după confirmarea noului cabinet de miniștri PNL, aflăm amploarea problemelor pe care le-a lăsat în urmă PSD. Situația este foarte gravă și merge într-o direcție greșită.

La scurt timp după ce a ocupat poziția de ministru al Finanțelor, Florin Cîțu a venit la înaintare cu mai multe avertismente de interes național. Printre ele se numără niște declarații despre valoarea reală a leului care ar putea să te sperie. Din câte se pare, trendul valorii leului s-a dus în cap în ultima perioadă din cauza mai multor măsuri care l-au sabotat.

La capitolul detalii tehnice, Florin Cîțu a oferit o declarație oficială pentru dezastrul în care se află economica națională, în frunte cu moneda noastră cea de toate zilele. Dacă te afli în căutarea unui trend, vei vedea că este vorba de o involuție. Leul s-a depreciat ieri cu 0,34 de bani sau 0,07% față de euro. Cifra la care a ajuns reprezintă un minim istoric în raport cu moneda europeană.

La începutul zilei trecute, conform Băncii Naționale a României, un euro era evaluat la 4,7648 lei. Minimul anterior a fost atins pe 25 ianuarie 2019, la scurt timp după adoptarea ordonanței de urgență nr.114/2018. „A fost o mișcare care este de câteva zile, am văzut o depreciere a leului în ultimele câteva zile. Nu mi s-a părut o mișcare foarte mare astăzi dar trebuie să ținem cont de contextul international. Au venit și date proaste din economie. Economia crește cu 3% versus 5,5% (n.r. estimare din buget), investițiile străine sunt mai mici după nouă luni decât anul trecut, industria are deja trei trimestre pe negativ. Am putea spune că sectorul industrial este în recesiune deci există și alte elemente negative acolo. Dar cursul știți cum e, moneda natională este cel mai bine să fie liberă. Crește, scade…”, a spus Cîțu.

Nu este foarte clar de ce ministrul a refuzat să facă legatăura între deprecierea monedei și impactul ei asupra deficitului monetar. Leul a demarat o tendinţă de depreciere faţă de euro în ultimele două luni şi jumătate, mai precis începând cu luna septembrie. Scăderea este de circa 4 bani pe perioada analizată. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu spunea recent, în 6 noiembrie, că fluctuaţia leului, între 4,72 şi 4,76 unităţi pe euro este minoră în comparaţie cu evoluţiile forintului în Ungaria sau ale zlotului în Polonia, care au înregistrat variaţii mult mai mari.