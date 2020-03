Legea Pensiilor 2020: În ce situații se suspendă plata pensiei. Explicații importante pentru pensionari

Legea Pensiilor, principala promisiune electorală a PSD a intrat în vigoare anul trecut. Toți pensionarii vor beneficia de creșterea punctului de pensie, dar lucrurile nu stau atât de bine precum arată pe hârtie, având în vedere că și în 2020 se vor mai aduce modificări.

Potrivit Legii Pensiilor, prima majorare are loc chiar de la 1 septembrie. Este data de la care valoarea punctului de pensie crește cu 15% – adică de la 1.100 de lei la 1.265 de lei. Pe parcursul anului 2020, mai sunt prevăzute și alte majorări. Astfel, în 2021 valoarea punctului de pensie va ajunge la 1.875 de lei. De asemenea, pensia minimă garantată sau indemnizaţia socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate se majorează de la 880 lei la 1.012 lei.

Dar, odată cu noile modificări în ceea ce privesc creșterile vin și modificăril conform cărora s-au schimbat și criteriile pentru suspendarea plății pensiei. Așadar, conform noilor reglementări, de exemplu, se poate suspenda plata pensiei dacă pensia anticipată parțială/pensia anticipată se cumulează cu venituri obținute, iar asta se întâmplă în cazul în care pensionarul are venituri:

Un alt motiv, conform legii, prin care se poate suspenda plata pensiei, este acela al pensiei de invaliditate gradul I sau II și al pensiei de urmaş gradul I sau II de invaliditate cumulate cu alte venituri obținute, după cum urmează:

Criteriul de apreciere asupra dreptului de cumul a pensiei cu alte venituri îl reprezintă venitul brut dobândit zi de zi pe parcursul unui an calendaristic care se sfârșește la data de 31 decembrie. Pentru depășirea limitei veniturilor brute, suspendarea pensiei trebuie dispusă începând cu luna următoare împlinirii anului calendaristic și nu cu data de la care pensionarul a început să dobândească veniturile.

Dar, noul/vechiul Guvern Orban, prin vocea fostului Ministru al Muncii, anunța în februarie că nu se va renunța la cumulul pensiilor cu alte venituri, deoarece își dorea „continuarea acestui proiect în altă formă juridică.”

„Eu nu spun ca este vina persoanei care se pensioneaza la 45 de ani, daca acesta e cadrul legal, eu spun ca avem o problema de corectitudine in societate. (…) Desi Curtea Constitutionala a apreciat ca nu se poate interzice cumulul pensiei cu salariul (…) personal as dori sa continui acest proiect, evident, intr-o alta forma juridica, pentru ca mi se pare o masura care asaza putina corectitudine intr-o zona in care noi nu suntem corecti cu noi insine”, a spus Violeta Alexandru.