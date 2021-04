Legătura secretă dintre Vera de la Survivor 2021 și Alexandru de la Puterea Dragostei. Au dat cărțile pe față

Deși este prezentă de numai două săptămâni în competiția Survivor România, Vera de la Războinici a devenit una dintre cele mai bune sportive din concursul din Republica Dominicană. Ceea ce nu mulți oameni știu este faptul că frumoasa brunetă a avut o legătură strânsă cu unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Puterea Dragostei. Au dat cărțile pe față.

Vera a fost pe punctul de a deveni iubita lui Alexandru Bobicioiu de la Puterea Dragostei. Între cele două vedete de la Kanal D a fost cât pe aici să se înfiripe o frumoasă poveste de dragoste, doar că distanța și-a spus cuvântul, Războinica fiind stabilită în Brașov, în timp ce Alexandru locuia în București.

Alexandru de la Puterea Dragostei a declarat despre Vera că este o persoană minunată și o mamă desăvârșită. Deși relația dintre cei doi nu a mers, fostul concurent al celui mai urmărit show matrimonial din România o susține în continuare pe Vera și speră ca ea să câștige marele premiu din acest sezon de la Survivor.

„O știu pe Vera ca fiind o mamă extraordinară. Am avut o tentativă de relație cu ea, ba chiar am și fost la o petrecere împreună, la un prieten de-al meu. Apoi am mai ținut legătura, am mai ieșit la un suc, la o plimbare, doar că nu s-a putut numi relație, pentru că ea stătea în Brașov și eu în București și nu ne-am mai văzut.

„Pot să zic că am vorbit și ne-am văzut maxim o săptămână, după care am mai păstrat legătura prin intermediul telefonului, dar nu a fost nimic serios. Este o fată bună, muncitoare, o sportivă foarte bună, se antrenează foarte des, dar din păcate, nu a mers.”, a declarat Alexandru de la Puterea Dragostei pentru kfetele.ro.