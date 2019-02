Legătura între Dumnezeu și dolarii americani – detaliul de care nici nu știai

Probabil știi că pe bancnota de un dolar american e textul: „In God We Trust” (trad.: „Ne încredem în Dumnezeu”). Cum a ajuns însă această deviză să apară lângă chipul lui George Washington?

Ar fi cazul să știi că nu a fost mereu așa, cu trimiteri la Dumnezeu pe bani. Mai exact, dolarul a fost adoptat de către Congresul Confederaţiilor Statelor Unite pe 6 iulie 1785. Iar denumirea vine de la taler – realul spaniol (monedă de argint care circula în perioada respectivă pe continetul nord american).

Deviza cu pricina are o istorie aparte.

Pe 30 noiembrie 1861, în timpul războiului civil american, Salmon Chase, ministrul de finanțe american, a primit o scrisoare de la reverendul Watkinson. În ea, aducea în discuție momentele grele prin care trecea țara și propunea trecerea unui mesaj divin pe o bancnotă sau monedă americană. Așa intră în scenă Dumnezeu.

Propunerea făcută de reverend era: „God, Liberty, Law” (trad.: Dumnezeu, Libertate, Lege). Luând în considerare această propunere, Chase l-a desemnat pe unul din subordonații săi, James Pollock, să găsească o deviză.

După ceva timp, acesta a venit cu propunerile: „Our Country, Our God” (trad.: Țara noastră, Dumnezeul nostru) sau „God, Our Trust” (trad.: Dumnezeu, încrederea noastră).

După ce a analizat sugestiile, și a făcut modificările proprii, ministrul de finanțe a venit cu formula „In God We Trust”. Se pare că el a fost inspirat chiar de imnul național al Statelor Unite. În versurile scrise în anul 1814 de Francis Scott Key, apăreau și aceste cuvinte: „And this be our moto: In God is our trust”.

Formula a apărut pentru prima dată în anul 1864 pe moneda de doi cenți.

Apoi motto-ul avea să apară pe mai multe tipuri de monede sau pe certificate de valoare. Prima dată când a fost inscripționat pe bancnote a fost abia în 1957, după ce, cu un mai înainte, președintele Dwight D. Eisenhower aprobase rezoluția Congresului american, care declarase expresia „In God We Trust”, drept deviză națională a SUA.

Asocierea numelui lui Dumnezeu cu banul a fost văzută drept un sacrilegiu de mulți americani, printre ei s-a numărat chiar președintele Theodore Roosevelt.