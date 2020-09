Le-a făcut poze fiicelor, în natură, și a înlemnit de frică. Detaliul fatal observat: ”Copiii mei au avut un înger păzitor”

Când a văzut fotografiile făcute fiicelor ei gemene, o mamă din Australia a rămas înmărmurită. Detaliul pe care l-a surprins a a făcut-o să facă exclamația: ”Copiii mei au avut un înger păzitor”.

O tânără mămică a două fetițe din Australia a avut un șoc zilele trecute, în data de 24 august, când a decis să iasă împreună cu soțul ei Jack și cu fetițele lor gemene, în vârstă de doar 1 anișor, la o plimbare în natură, la marginea orașului Mildura (Victoria) din nord-vestul Australiei.

Cei patru mergând prin pădure, tatăl fetelor a observat ieșind dintr-un tufiș un șarpe veninos care se îndrepta către copii săi. Bărbatul și-a avertizat soția și au reușit să îndepărteze animalul periculos. Cei doi părinți, speriați de nenorocirea care era să se întâmple, au hotărât să încheie excursia prin natură.

Stacee Carter, ajunsă acasă, s-a uitat la fotografiile făcute fetițelor gemene, Ava și Isla, și a înlemnit. Într-unul din cadre se vede cum șarpele a trecut printre cei doi copii.

Potrivit Libertatea.ro, șarpele maro, a cărui denumire științifică este ”pseudonaja textilis”, este considerat a fi unul dintre cei mai periculoși șerpi veninoși din Australia. Șarpele era pregătit să atace când tatăl copiilor l-a zărit și a pus copii în siguranță, îndepărtându-l.

„Tocmai luasem prânzul și am ieșit într-o plimbare în natură. Eram în lumea mea. Mă jucam și făceam fotografii. Din fericire, jack era acolo. M-a atenționat. Am țipat și am început să plâng, deoarece șarpele se îndrepta spre fetele mele. Din fericire, nimeni n-a fost rănit.

M-am uitat pe poze și mi s-a făcut din nou rău de la stomac, suntem binecuvântați că fetele bine, sunt acasă, cu noi. Am avut un înger păzitor sau chiar doi care au avut grijă de ele”, a mai scris tânăra din Australia.