Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr. se chinuie să salveze ce a mai rămas din afacere. Pandemia a afectat pe plan economic atât micii cât și marii întreprinzători. Artiștii au încercat să se reprofileze, fiind cei mai afectați financiar.

Artiștii au încercat diverse business-uri în pandemie, în speranța de a-și asigura un venit decent. Din cauza restricțiilor, spectacolele au lipsit cu desăvârșire. Acest lucru i-a făcut pe mulți dintre ei să își caute surse de venit adiționale. Printre aceștia, se află și Lavinia Pîrva care și-a deschis anul trecut un magazin cu haine.

Soția lui Ștefan Bănică Jr. a hotărât să facă acest pas în asociație cu fosta iubită a lui Bogdan Grigoriu. Magazinul este unul online, iar bruneta este cea care se ocupă de promovarea afacerii și a produselor. Ea este și modelul pentru hainele puse la vânzare pe site-ul afacerii, faima ajutând-o foarte mult pentru a-și promova hainele.

„Mereu am crezut că stilul definește personalitatea unui om. Fiind atașată de outfit-urile confortabile și de calitate, simțindu-mă comod învăluită în țesături delicate de bumbac, am ales să construiesc o linie vestimentară versatilă, practică și îndrăzneață totodată. Împreună cu o echipă de profesioniști, am realizat prima colecție așa cum am visat mereu.Un stil în care, cu siguranța, se vor regăsi multe femei cu personalitate care considera la fel ca și mine că stilul este un mod simplu de a spune lucruri complicate”, a scris Lavinia Pîrva la un moment dat pe rețelele de socializare.