Lavinia Pîrva, din ce în ce mai dezinhibată. Cum a apărut soția lui Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva este din ce în ce mai curajoasă, când vine vorba despre imaginile pe care le publică pe platformele de social media. Cântăreața a făcut furori cu o apariție recentă, fotografiile au stârnit un val uriaș de reacții în rândul internauților. În ce ipostază a fost surprinsă soția lui Ștefan Bănică Jr.

De când a devenit soția celebrului artist, bruneta este o prezență tot mai rară la evenimentele mondene. Lavinia Pîrva se dedică trup și suflet familiei sale, în special băiețelului pe care l-a adus pe lume. Este însă foarte activă în mediul online, unde a reușit să își construiască o comunitate destul de mare. În prezent, contul său de Instagram este urmărit de peste 229 de mii de persoane.

Admiratorii ei se bucură din plin de fiecare imagine publicată de ea pe platormele de social media. Câteva fotografii postate de vedetă s-au bucurat de un succes uriaș în rândul internauților, strângând mii de aprecieri și mesaje.

Fanii nu au ezitat să o complimenteze, fiind încântați, fără doar și poate, de apariția îndrăzneață.

„Iubesc momentul in care sunt doar eu si cartea preferata. Tu cum te relaxezi dupa o zi plina?”, a scris soția lui Ștefan Bănică Jr. în descrierea pozelor în care apare îmbrăcată într-un set albastru din satin.

Cum era de așteptat, comentariile au fost doar pozitive:

Au existat și momente în care Lavinia Pîrva a fost acuzată că folosește filtrele oferite de platformele de social media în exces sau că ar fi apelat la intervenția medicilor plasticieni pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Vedeta a ținut să lămurească situația, punând punct speculațiilor.

”În general nu simt nevoia să mă justific pentru lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac, deși citesc și aud adesea multe lucruri false la adresa mea. Însă pentru că am primit foarte multe întrebări, mă simt obligată față de oamenii care mă apreciază și sunt alături mine, să explic această schimbare de imagine! În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face!

Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am facut publice de fiecare dată! În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea! Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să îl dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă acealași lucru!”, a scris Lavinia pe Instagram, în urmă cu mai mult timp.