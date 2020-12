Lavinia Pîrva, dezvăluiri din viața cu Ștefan Bănică jr. Ce se întâmplă în familia lor

În urmă cu un an, soția lui Ștefan Bănică Jr a devenit mamă pentru prima oară, iar viața i s-a schimbat complet. Invitată vineri în platoul emisiunii ”Star Matinal” de la Antena Stars, Lavinia Pîrva a vorbit despre cum e rolul de mămică și dacă se gândește pe viitor la un al doilea copil.

De când a devenit mămică, Lavinia Pîrva s-a schimbat complet. Acum ea a devenit mult mai responsabilă și privește viața cu alți ochi. Anul trecut, soția lui Ștefan Bănică a născut un băiețel perfect sănătos, care de atunci le face celor doi soți zilele mai frumoase și mai senine.

Invitată în platoul emisiunii ”Star Matinal”, Lavinia a povestit despre cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Mai mult, cântăreața a ținut să precizeze că are parte de un mare ajutor în creșterea și educația fiului ei și din partea mamei sale.

Soția lui Ștefan Bănică Jr știe foarte bine cum să își împartă timpul între viața profesională și viața personală. Cu toate că, din cauza pandemiei este o perioadă mai dificilă pentru toată lumea, la final de zi, Lavinia susține că este foarte mulțumită pentru tot ceea ce a făcut.

”Eu trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt extrem de fericită și am spus așa, niciodată nu am fost mai obosită, dar nici atât de fericită. Eu cumva mă așteptam să fiu așa ca mamă. Vreau să fiu prietenă cu fiul meu. Vreau să nu pierd nimic din toată evoluția lui. O am și pe mama care mă ajută. Sunt foarte fericită.”, a relatat soția lui Ștefan Bănică Jr la Star Matinal.