Laurențiu Reghecampf, vestea momentului după demisie. Anunțul lui Gigi Becali despre venirea la FCSB

FCSB ar putea avea din nou un antrenor cu CV important, după mai multe experimente ratate. Iar varianta este, ca de obicei în ultimii ani, Laurențiu Reghecampf. Fost campion în Liga 1 cu formația ilfoveană, Reghe s-a despărțit de Al Wasl și ar putea ajunge la FCSB. Mai ales că echipa este condusă în acest moment chiar de foștii săi colaboratori, Toni Petrea și Thomas Neubert. Singura problemă ar fi că bugetul clubului este serios afectat de ratarea calificării în grupele Europa League. Mai ales că nici nu s-a vândut vreun jucător în perioada de transferuri.

„Și ce vreti să fac eu? Voi nu știți că am antrenor la echipă? Nu știu ce a făcut Reghe. V-am spus că nu vreau să mai vorbesc”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Laurențiu Reghecampf a plecat de la Al Wasl după o înfrângere dură suferită în urmă cu doar câteva zile. Al Wasl a pierdut în prima etapă din Emiratele Arabe Unite în fața celor de la Bani Yas, antrenată de Daniel Isăilă, scor 1-4. Dar soția lui Reghe, Anamaria Prodan, spune că acesta a fost lăsat să plece de la echipă pentru că își dorea o nouă provocare.

„Laurențiu le-a cerut celor de la club să-l lase să plece pentru că își dorea o nouă provocare. Conducerea lui Al Wasl a fost de acord cu cerința lui, astfel că despărțirea s-a produs fără probleme”, a declarat Anamaria Prodan pentru GSP.

În luna iulie, Gigi Becali a fost ceva mai deschis în ceea ce privește o eventuală nouă colaborare cu Reghecampf. Ce-i drept, planurile legate de viitorul financiar al FCSB arătau mult mai bine la aceea vreme.

„Am discutat cu el. L-am întrebat «Cum ai veni tu?». Nu l-am întrebat cu gândul de a-l lua, nu i-am propus asta. Am vorbit cu el și mi-a zis «Patroane, nu are rost să discutăm asta acum pentru că am contract! Când nu voi mai avea contract, putem discuta!»”, povestea atunci Becali.