Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea despre relația cu fiul său, Bebeto. Ce nu a mai spus până acum: „Nu-l condamn”

Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de fotbal din România. Născut pe 19 septembrie 1975 în Târgoviște, cariera sa a evoluat de la statutul de jucător talentat la cel de antrenor de succes, având un impact semnificativ asupra echipelor pe care le-a condus. A devenit și mai celebru în România datorită căsniciei cu impresa Anamaria Prodan, cu care are un băiat, pe Bebeto. Între timp, cei doi s-au despărțit cu scandal, iar acum trăiește o poveste de dragoste cu Corina Caciuc.

În afara terenului de fotbal, Laurențiu Reghecampf a fost în centrul atenției mass-media și pentru viața sa personală. Căsătoria cu Anamaria Prodan a devenit subiect de discuții în presa tabloidă mulți ani, mai ales după ce au anunțat că divorțează. S-au despărțit cu scandal și, poatee, cel mai mult a avut de suferit fiul lor, Laurențiu Reghecampf Jr. (Bebeto).

Invitat miercuri, 3 iulie 2024, în podcastul lui Nasrin Ameri, Laurențiu Reghecampf a făcut declarații despre relația cu Bebeto, fiul său din căsnicia cu Anamaria Prodan, dar și despre divorț, afirmând că este nerăbdător să se termine totul.

Potrivit lui Reghe, relația cu Bebeto nu este 100%:

„Cu Bebe relația nu este încă 100% ok, dar, cu siguranță, în scurt timp, relația va intra pe un drum normal. Nu este spre bine, deocamdată, dar sunt sigur că el va crește, va înțelege lucrurile și vom avea, la un moment dat, o discuție amândoi, fără să fie controlat de nimeni. (…).

Mie nu-mi convine să am o relație cu Bebe și să o sun pe Ana (n.r. – Prodan) să-i cer voie, cum este acum. Cu toate că ea declară peste tot că eu nu mă ocup, dar eu m-aș ocupa și aș face foarte multe lucruri dacă aș fi lăsat. Dar nu să fiu controlat. Nici măcar nu m-am dus cu poliția, să pun copilul să aleagă…mergi cu taică-tu, niciodată! Pentru că, în primul rând, mă gândesc la el. Eu înțeleg că sunt foarte multe lucruri pe care le-a realizat după ce am băgat divorțul, dar îmi doresc să am o relație liberă, sinceră. (…) Eu nu-l condamn pe Bebe pentru că în sufletul lui e supărat. E dreptul lui să fie supărat”.