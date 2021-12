Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea despre averea Ionelei Prodan. A luat sau nu banii Anamariei? VIDEO

Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea despre averea Ionelei Prodan. A luat sau nu banii soției sale? Laurențiu Reghecampf a dat un comunicat de presă pe pagina sa de Instagram. Totul s-a întâmplat după ce soția sa, Anamaria Prodan, l-a acuzat pe Reghecampf că își neglijează fiul cel mic, pe Bebeto.

Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea și despre averea Ionelei Prodan, în același comunicat dat pe pagina sa de Instagram.

Reiterez faptul că am notificat posturile de televiziune și publicațiile online cu privire la obligația de a-mi fi respectată viața privată. Dacă nu se va da curs solicitărilor formulate în conformitate cu legea, îmi rezerv dreptul de a apela la concursul organelor abilitate în vederea sancționării oricărei intruziuni în viața privată.

Cu privire la moștenirea primită de către Anamaria de la regretata sa mamă, menționez că nu am revendicat niciun bun din componența acesteia și nici nu am formulat vreodată pretenții în acest sens. Având în vedere că pe rolul instanțelor judecătorești a fost introdusă în luna august 2021 o acțiune de divorț și partaj (cu primul termen de judecată la 7 februarie 2022), apreciez că toate aspectele de ordin financiar vor fi soluționate pe această cale.

Impresara l-a acuzat pe Reghe de faptul că-și neglijează fiul cel mic, pe Bebeto, un puști de doar 13 ani cunoscut pentru pasiune pe care o are pentru fotbal.

Laurențiu Reghecampf a dat și un amplu interviu unde a vorbit despre fotbal, dar și despre familie, amintind și dramele din viața sa: moartea tatălui său și a fetiței sale, la numai un an și două luni.

”Tata a murit acum trei ani de zile. A fost un șoc pentru mine. A fost a doua îmormantare la care am participat în viața mea, să fiu în mijlocul unei tragedii. Prima a fost fetița mea, a doua a fost tatăl meu. Tata a jucat un rol important în ceea ce sunt eu, pot să spun că m-a și obligat să joc fotbal. Mi-a creat toate condițiile de care aveam nevoie și mereu îmi amintesc cu plăcere de el. Moartea fetiței mele a fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că Analis a murit la un an și două luni.

Ne-am dat seamă că are o boală cam pe la șase luni, că obosea când mânca. I se învinețeau buzițele. Ne-am dus la un control unde am aflat că există o problemă și că trebuie să se ajungă la operație. Am făcut operația la un profesor bun, operația a reușit, dar din păcate a făcut o pneumonie și nu a reușit operația. (…) Mai greu a fost pentru fosta mea soție care a trebuit să treacă singură prin toată această situație.”, a spus Laurențiu Reghecampf în interviul dat pentru Fița cu Adiță. Vezi video mai jos.