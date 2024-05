Laurențiu Reghecampf, ipostază superbă cu cei doi fii ai săi. Cum i-a fotografiat Corina Caciuc

La sfârșitul lunii martie, Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, a adus pe lume încă un băiețel, antrenorul având în total patru copii din relații diferite. În urmă cu puțin timp, acesta a postat o imagine emoționantă cu cei doi băieți ai săi, Liam și Landon Abram.

Laurențiu Reghecampf, imagine rară cu băieții lui

Joi, 2 mai 2024, pe contul său de Instagram, Laurențiu Reghecampf a publicat o fotografie cu cei doi băieți ai săi din relația cu Corina Caciuc, în dreptul căreia a scris „brotherlove”. Imaginea îl înfățișează pe antrenor în timp ce-i ține pe Liam și Landon Abram în brațe, iar Liam îl pupă pe fratele său mai mic. În poză este etichetată Corina Caciuc, semn că aceasta i-a surprins atât de frumos (vezi GALERIA FOTO).

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt împreună de doi ani. După divorțul de Anamaria Prodan în 2022, antrenorul și-a oficializat relația cu noua sa iubită, care, între timp, i-a dăruit doi băieți, pe Liam și Landon Abram.

Ce înseamnă numele Landon Abram

Prenumele Landon, ales de Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc pentru cel de-al doilea copil al lor, are origini englezești și înseamnă „deschis” sau „pajiște cu iarbă”. Cel de-al doilea prenume, Abram, este un nume de origine evreiască și se traduce prin „tată înălțat”.

„Venirea pe lume a lui Landon Abram este pentru noi un moment de fericire, de împlinire și rezultatul iubirii dintre noi doi – eu nu am spus asta decât celor apropiați, care se bucură din suflet alături de noi”, a relatat Reghe pentru Cancan.

Potrivit numerologilor, persoanele cu prenumele Landon sunt foarte ambițioase și duc mereu la bun sfârșit tot ce își propun. Totodată, sunt lideri înnăscuți, înțelepți și pasionați de spiritualitate.

Detalii despre relația lor

La începutul relației lor, Laurențiu Reghecampf a povestit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc: „Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.

Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă!”.