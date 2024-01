Laura Cosoi, veste minunată la început de an. Actrița este însărcinată a patra oară. Reacţia Adelei Popescu

O viață se încheie, alta este pe cale să înceapă. După ce și-a pierdut mama, se pregătește pentru un moment extraordinar. Laura Cosoi a dat vestea minunată chiar la început de 2024. Actrița este însărcinată a patra oară! Ce a transmis vedeta și cum a reacționat buna sa prietenă, Adela Popescu.

Laura Cosoi traversează o perioadă dificilă, însă durerea uriașă cauzată de moartea mamei sale este alinată de gândul că, în curând, familia sa va mai câștiga un membru. Vedeta a început noul an departe de țară. A decis să facă un anunț important și emoționant în mediul online, chiar de ziua sa de naștere: este însăcinată a patra oară!

În doar 40 de minute de la publicare, fotografia a strâns peste zece mii de reacții și comentarii.

„Atunci când îngerii își iau zborul, alții coboara. felicitari!”, „Felicitari Laura!! Ce veste faina”, „Felicitari Laura! Multa sanatate, rabdare si putere, va doresc tot binele din lume”, „Felicitari! Sarcina usoara si multa putere cu tot ce se intampla acum in viața ta!”, „Ce veste minunată! Dumnezeu sa te binecuvânteze!”, „Tu chiar ești curajoasă!” – sunt doar câteva dintre mesajele primite de vedetă.

Printre cei care au reacționat a fost și buna sa prietenă, Adela Popescu, care este mama a trei băieți. Soția lui Radu Vâlcan i-a trimis un mesaj scurt, dar sugestiv: „Pui asa o presiune…”.

Cu doar o zi înainte, vedeta publica un mesaj răvășitor, mărturisind că ultimii trei ani – în care și-a pierdut ambii părinți – au fost cea mai grea perioadă a vieții sale.

„Maine va fi ziua mea de nastere. Au trecut 42 de ani. Ultimii 3 ani au fost cei mai grei ani cu putinta. Am luptat cu dorul cumplit dupa tata, sa o salvez pe mama si sa gasesc o solutie sa nu innebunesc de durere ca a plecat de pe lumea asta tinandu-ne de mana.

Nimeni si nimic nu te pregateste pentru socul despartirii de parinti. Au fost momente cand simteam ca nu mai pot trage aer in piept, atat era de dureroasa realitatea.

In acesti 3 ani, am incercat sa supravietuiesc vietii mele separat, drept mama pentru fetite, sotie pentru Cosmin, dedicandu-ma proiectelor profesionale, laturii sociale.

Maine va fi prima aniversare fara parintii mei, primul an in care nu mai sunt copilul nimanui. Nu ma mai suna parintii sa ma felicite, nu ma mai imbratiseaza, nu ma mai fac sa ma simt cel mai special om de pe pamant, asa cum ma simteam de fiecare data. Dar i-am avut 42 de ani alaturi de mine. Si am fost norocoasa ca m-am simtit, inainte de toate, foarte iubita. (…)

Mami si tati, va multumesc ca m-ati iubit si ca mi-ati oferit o viata cu adevarat fericita! Va pretuiesc si va iubesc pentru totdeauna !”