Las Fierbinți a dat iar lovitura! Momentul viral al toamnei e oferit de Firicel VIDEO

Las Fierbinți a dat iar lovitura, de vreme ce momentul viral al toamnei este ofertit de personajul Firicel, interpretat cu succes de actorul Cuzin Toma.

Nu este pentru prima dată când serialul Las Fierbinți, unul dintre cele mai iubite seriale de comedie din România, oferă momente de maximă profunzime, la care telespectatorii pot să reflecteze și nici prima dată când oferă, de fapt, o radiografie dură a țării noastre.

S-a întâmplat la poezia lui Celentano din 2016 și la discursul lui Celentano din 2020, ambele date cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, iar acum, serialul vine cu un nou mesaj profund și trist prin situația creată în jurul personajului Firicel. Acesta trebuie să își trimită fiul la facultate, însă se lovește de realitatea cruntă de care se lovesc, de altfel, mulți dintre români, sărăcia cruntă.

Astfel, serialul aduce în prim plan drama multor părinți din România care nu-și pot ajuta copiii, elevi sau studenți, ca să studieze. Aceasta a fost și premisa serialului de marți seara de la Pro TV – fiul lui Firicel a intrat cu 10 la facultate, dar riscă să nu poată ajunge la București din cauza sărăciei. Scena se desfășoară în jurul acestui subiect, iar la final toți fierbințenii se unesc ca să-l ajute pe fiul lui Firicel să își atingă visul pentru care a muncit.

Secvenţa aceasta de maximă emoție s-a împrăştiat rapid în mediul online și a strâns peste jumătate de milion de vizualizări, pe Facebook şi YouTube. De asemenea, secvența are peste 250.000 de vizualizări pe Facebook, cu peste 12.000 de reacţii, 2.500 de share-uri şi 680 de cometarii. În ce privește platforma YouTube, clipul a fost vizionat de 350.000 de persoane şi se află pe locul 19 în trending.

Las Fierbinți este unul dintre cele mai iubite seriale de televiziune. Aflat la sezonul 20, acest episod cu numărul 9 în care s-a prezentat drama lui Firicel l-a emoționat până la lacrimi și pe artistul Ștefan Stan, care a precizat:

„Las Fierbinți, comedia care m-a făcut să plâng… Astăzi m-am trezit cu o stare… nu foarte bună. Am zis să mă uit la un serial de comedie să mă ajute să-mi schimb starea asta idioată. Și am urmărit episodul 9 din sezonul 20… și am plâns”, a scris Ștefan Stan pe Facebook.