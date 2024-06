Larisa Iordache s-a căsătorit civil cu Cristian Chiriță. Ce a spus fosta gimnastă despre ziua cea mare

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au spus cel mai important ”DA” din viața lor și au devenit soț și soție. Evenimentul a avut loc într-un cadru de vis, pe malul lacului Snagov, în timp ce ploua torențial.

Cei doi s-au cununat civil printre picături de ploaie și pe un vânt puternic. Cei doi au semnat certificatul de căsătorie într-un foișor. La eveniment au fost prezenți foștii antrenori ai miresei, Mariana Bitang și Octavian Bellu, dar și fostele gimnaste Andreea Răducan, Monica Roșu sau Diana Bulimar.

Larisa Iordache, fostă mare gimnastică a României, și Cristian Chiriță, jucător de tenis de masă originar din Republica Moldova, au ales să spună marele ”DA” pe malul lacului Snagov, într-un cadru de vis, cu multe flori albe și roz. Petrecerea are loc la un restaurant tot din Snagov, unde sportiva și proaspătul ei soț și-au făcut apariția în barcă.

În această zi specială, Larisa Iordache a îmbrăcat o rochie scurtă, albă, strălucitoare și cu multe detalii extraordinar de frumoase. ”Mi se potrivește extraordinar de bine și, cu siguranță, este rochița pe care mi-o doream”, spunea fosta gimnastă cu o zi înainte de cununia civilă. După ceremonie, aceasta a postat câteva imagini de la eveniment, alături de un mesaj special.

”Soțul și soția Chiriță. După mulți ani de provocări și victorii pe podiumurile sportive, am găsit unul în altul acel echilibru perfect, acea armonie care ne-a făcut să înțelegem că suntem făcuți unul pentru altul”, a scris fosta gimnastă pe Instagram.

După ce a devenit doamna Chiriță, Larisa a spus că data cununiei a fost aleasă de soțul său, care și-a doritt ca evenimentul să aibă loc pe 1 iunie, dar nu s-a putut pentru că amândoi au avut competiții. În plus, fost gimnasta a vorbit și despre ploaia care s-a dezlănțuit când se afla în fața ofițerului stării civile.

”Ploaia înseamnă belșug, așa se zice din bătrâni. Eu consider că această ploaie a fost un mod ca mama mea să își facă prezența. Eu am simțit-o alături de noi. Îi plăcea mult viața, ne anima pe toți.

Amândoi am avut emoții. De la începutul relației am vorbit și am zis să ne transmitem fiecare dorință, fiecare gând. Eu sunt foarte fericită, îmi place această vreme. A fost surprinzător”, a spus Larisa Iordache, potrivit GSP: