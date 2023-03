Larisa Drăgulescu își ține fiica majoră departe de site-urile pentru adulți: „O s-o feresc cât voi putea!”. Câţi bani face lunar EXCLUSIV

Larisa Drăgulescu sau „Regina rețelelor sociale dedicate adulților” nici nu vrea să audă de posibilitatea ca fiica ei, Beatrice, în vârstă de 18 ani, să-i calce pe urme în acest domeniu controversat. Iată ce ne-a declarat Larisa Drăgulescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Larisa Drăgulescu e foarte înverșunată. Nu vrea ca fiica ei să-i calce pe urme

Larisa Drăgulescu este total împotrivă ca fiica ei să îi calce pe urme și să posteze, pe conturile sociale dedicate adulților, fotografii și filmulețe în ipostaze senzuale.

„Exclus! Nici vorbă de așa ceva! Nu concep! Nici nu iau în calcul o asemenea variantă. Fiica mea nu are treabă și nu va avea treabă cu așa ceva. E încă un copil, chiar dacă a împlinit 18 ani și e majoră. Eu, mama ei, o privesc încă ca pe un copil și am s-o feresc cât voi putea de un asemenea drum! Beatrice nu are nici măcar iubit!”, ne-a declarat Larisa Drăgulescu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Larisa susține că viața grea a obligat-o să pozeze senzual pentru bărbați, pe Internet

Larisa ne-a mai declarat, referitor, la felul în care își câștigă banii.

„Nu voi uita vreodată că am început să fac asta doar după ce nu am mai avut bani din ce să trăiesc. Nu am pornit la drum fiindcă așa am vrut, ci fiindcă am fost forțată. Bărbatul m-a lăsat, m-a bătut, m-a părăsit în stradă cu doi copii, pe care am fost obligată să-i cresc. Nimeni nu mi-a dat nimic gratis! Dar copiii mei au tot ceea ce eu nu am avut la un anume moment. Adică casă, bani, condiții pentru școală, un job bun. Așa că Beatrice sigur nu-mi va călca pe urme!”, adaugă ea pentru Playtech Știri.

Nu are deloc grija zilei de mâine

Pe de altă parte, Larisa Drăgulescu nu ezită să recunoască că ziua de azi o petrece fără grija banilor de mâine.

„Am acel venit lunar constant de pe site-urile online. Plus chiriile apartamentelor din București, trei la număr, plus încă ceva sume mai mici provenite din închirierea apartamentului de la Reșița. Iar cea mai recentă afacere deschisă, acel salon de machiaj și frizerie, îmi aduce din chirie lunar circa 1.000 de euro. Nu stau să calculez, dar probabil am peste 10.000 de euro, lunar. Poate mai mult!”, menționează Larisa Drăgulescu.

A mai adaugat că ea și familia ei locuiesc în două case diferite, aflate în aceeași curte din orașul Reșița. Nici nu-i trece prin minte să schimbe zona, iar prin București nu crede că va trece mai devreme de luna iulie, în drum spre Litoral, cel mai probabil.

Preferă să investească, lună de lună, banii câștigați din site-urile de adulți

Ea mai spune că este atentă cu banii, preferând mai de fiecare dată să-i investească.