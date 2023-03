Larisa Drăgulescu e şi o femeie de afaceri. Imaginile pe care domnii nu le pot uita cu fosta soţia a celebrului gimnast

După aparițiile pe site-urile dedicate adulților, Larisa Drăgulescu a devenit și femeie de afaceri. Fosta soție a gimnastului a vorbit deschis despre noua sa investiție, precizând că nu a renunțat nici la fotografiile provocatoare publicate în mediul online ce i-au adus bani în conturi. În ce domeniu speră bruneta să dea lovitura.

După divorțul de celebrul gimnast, Larisa Drăgulescu a șocat publicul cu schimbarea sa de look și cu o dezvăluire complet neașteptată. Bruneta a recunoscut fără nicio ezitare că a început să activeze în industria pentru adulți, publicând fotografii provocatoare pe o platformă online dedicată bărbaților.

Cu toate că a primit un val de critici pentru modul în care își câștigă banii și relaxarea cu care vorbește despre această activitate în spațiul public, alegerile ei neputând să fie considerate exemple de urmat pentru tinere și femei, Larisa nu a părut deloc afectată. Mai mult, a susținut că are parte de sprijinul total al copiilor săi.

Acum, cu banii strânși din aparițiile provocatoare, Larisa Drăgulescu și-a deschis propria afacere.

Citește și: Oferta neașteptată pe care a primit-o Marian Drăgulescu. Cine a vrut să-l angajeze EXCLUSIV

Bruneta este proprietarul unui salon de înfrumusețare, iar una dintre anagajate este chiar fiica sa, în vârstă de 18 ani.

„Am un salon de beauty, eu mă ocup de make-up împreună cu fata mea. Am făcut școala de make-up de curând, abia ce am terminat-o de 2-3 săptămâni, mi-a plăcut foarte mult, am descoperit că îmi place să fac chestia asta. Fiica mea are 18 ani, e numai bine că i-am oferit și ei primul job. E prima mea afacere”, a spus Larisa Drăgulescu, în potrivit Spynews.ro.