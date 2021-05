La ce oră începe finala Eurovision 2021 și ce post TV transmite concursul muzical

Finala Eurovision 2021 va avea loc sâmbătă seară, 22 mai, începând cu ora 22.00, și va putea fi urmărită în România în direct pe TVR1 și TVR HD. Anul acesta, țara noastră nu a reușit să se califice în marea finală a concursului muzical. Roxen, reprezentanta României, s-a clasat pe locul 13.

Cea de-a 65-a ediţie a concursului Eurovision va avea loc la Rotterdam, oraș în care trebuia să se desfășoare concursul anul trecut. Din cauza pandemiei de coronavirus, concursul a fost amânat pentru 2021.

Finala Eurovision 2021. Ora difuzare

Sâmbătă seară, 26 de țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2021, printre care și Republica Moldova, care s-a calificat în finala Eurovision.

Primele 10 țări finaliste au fost: Lituania (The Roop – „Discoteque”), Rusia (Manizha – „Russian Woman”), Suedia (Tusse – „Voices”), Cipru (Elena Tsagrinou – „El Diablo”), Norvegia (TIX – „Fallen Angel”), Belgia (Hooverphonic – „The Wrong Place”), Israel (Eden Alene – „Set Me Free”), Azerbaidjan (Efendi – „Mata Hari”), Ucraina (Go_A – „Shum”) şi Malta (Destiny – „Je Me Casse”).

A doua semifinală Eurovision 2021 a avut loc joi seară, iar pentru finală s-au calificat următoarele țări: San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia, Republica Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portugalia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Elveţia şi Danemarca.

Pe lângă țările calificate se alătură și cele care vor intra direct în finala Eurovision 2021 și câştigătoarea ediţiei anterioare/ gazda: Marea Britanie (James Newman – „Embers”), Franţa (Barbara Pravi – „Voilà”), Italia (Maneskin – „Zitti E Buoni”), Germania (Jendrik – „I Don’t Feel Hate”), Spania (Blas Canto – „Voy a quedarme”) şi Regatul Ţărilor de Jos (Jeangu Macrooy – „Birth Of A New Age”).

Roxen nu s-a calificat în finala Eurovision 2021

Roxen, imediat după momentul de pe scena din Rotterdam, scria pe Instagram un mesaj către românii care i-au urmărit prestația artistică din prima semifinală, aceasta scriind: