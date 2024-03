La ce distanță trebuie să plantezi mazărea. Ce să pui pe teren pentru o recoltă bogată

După semănare, mazărea va înflori la aproximativ 30-50 de zile, asta în funcție de vreme. Grădinarii recomandă să oferiți un suport de sprijin pentru mazăre. Puneți un arac pentru fiecare plantă. Când va crește, mazărea va avea nevoie de legări periodice.

În plus, mazărea are cerințe mari față de apa din sol și are nevoie de lumină timp de 8-10 ore pe zi, așa că evitați să o plantați în locuri cu umbră. Această legumă este mare iubitoare de umiditate, mai ales în perioada de înflorire. Mazărea se udă de două ori pe săptămână.

