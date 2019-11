„L-am chemat la palat și am reziliat contractul cu el”. Nume surpriză la FCSB. Decizie surprinzătoare luată de Becali

Gigi Becali întâmpină noi probleme la FCSB, după ce Narcis Răducan a anunțat că renunță la funcția de director sportiv, la doar trei luni după ce a fost numit în conducerea clubului bucureștean. Patronul FCSB susține că nu a fost vorba despre o demisie, ci despre rezilierea contractului de comun acord. El a dezvăluit și ce nemulțumiri a avut în legătură cu Narcis Răducan.

Narcis Răducan a plecat de la FCSB. Gigi Becali se gândește din nou la Mihai Stoica

Narcis Răducan și-a anunțat plecarea de la FCSB printr-o postare pe contul personal de Facebook. „A fost o experiență specială, în perspectiva obținerii doctoratului în managementul sportiv. Mulțumesc tuturor”, a scris fostul director sportiv pe rețeaua de socializare.

Patronul FCSB a vorbit despre despărțirea de Narcis Răducan și a precizat că nu a fost vorba despre o demisie, ci despre rezilierea contractului de comun acord.

„Nu și-a dat demisia, am reziliat contractul de comun acord. M-am blocat când am văzut declarațiile lui Narcis, că fanii vor migra către Steaua Armatei dacă vor promova în Liga 1. Declarația asta pur și simplu m-a blocat. Sunt supărat pentru că, de când e la noi, nu a apărat clubul deloc, în sensul în care am fost dezavantajați de arbitri și el a spus că arbitrajul a fost bun.

Nu le lua apărarea nici jucătorilor, nici clubului, de azi nu mai am nevoie de director sportiv. Când am spus că a fost penalty la Tănase, Narcis a zis că e scos penalty-ul de Tănase, că în Champions League nu se dă așa ceva. L-am chemat la palat și am reziliat contractul cu el”, a declarat Gigi Becali.

Potrivit unor surse, noul director sportiv al clubului ar putea fi chiar Mihai Stoica, cel care a ocupat funcția de manager general în perioada 2002 – 2007 și care a revenit la FCSB în 2010, dar a plecat din nou, în urmă cu doar câteva luni, din cauza unor nemulțumiri.