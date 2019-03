Kovesi, prima reacție după ce i s-a făcut dosar: „N-am avut aşteptări”

Laura Codruța Kovesi i-a acordat un interviu Andreei Esca după ce a trecut cu bine de votul în cele două comisii europene pentru Parchetul european. Ea a abordat și subiectul „piedicilor” puse prin dosarul penal deschis recent.

Kovesi este acum candidatul cu cele mai mare șanse să devină procuror-șef european. A trecut de votul din două comisii și așteaptă doar decizia Parlamentului. Dacă va fi câștigătoare, va conduce Parchetul european. Înainte de acest moment, ea a vorbit cu Andreea Esca despre chestiuni personale, viața ei, decizia de-a aplica pentru șefia Parchetului, dar și despre dosarul penal deschis de secția de anchetare a magistraților.

Kovesi a spus că a primit foarte multe încurajări de la oameni obișnuiți, pe stradă, prin scrisori. De la Guvern nu a cerut și nici nu a avut așteptări.

„Nu am avut așteptări de la Guvern. Mă așteptam la o campanie negativă împotriva mea, dar mă bucur că am avut posibilitatea ca la audierea din Parlamentul European să lămuresc anumite lucruri. Este o procedură onestă să îi dai și celui acuzat posibilitatea de a lămuri lucrurile negative spuse despre el”, a afirmat Kovesi.

Kovesi a mai afirmat că-i controversată, pentru că a deranjat. „Niciodată eu nu am avut încredere când auzeam de un procuror sau de un judecător că «e băiat bun». Nu ai cum să nu deranjezi ca procuror sau ca judecător plecând de la un principiu simplu în justiţie: o parte trebuie să câştige, una trebuie să piardă. Atunci e clar că superi pe cineva. Dar în momentul în care există asemenea energie negativă, campanii întregi de denigrare şi hărţuire, este clar că ai deranjat pe cine trebuie”, a adăugat ea.

Despre dosarul penal, pentru care are o audiere pe 7 martie, ea a comentat spunând că-s prea multe coincidențe. „Am înţeles că s-a început urmărire penală chiar înainte de a merge la audieri, deşi era un dosar vechi de un an. Dar o altă coincidenţă a fost după ce m-am întors, am primit citaţie pentru 7 martie, când se votează din nou în PE. Iarăşi coincidenţă! Cam multe coincidenţe aici, vom vedea cât de mult afectează”, a spus aceasta.

Nu în ultimul rând, ea i-a amintit pe colegii ei. „Ce m-a încurajat foarte mult a fost şi atitudinea procurărilor şi a judecătorilor. Toate aceste campanii nu au fost doar împotriva mea, ci a ideii pe care o reprezentam şi a întregului sistem de justiţie. Eu sunt mai vizibilă, dar sunt foarte mulţi procurori şi judecători care au fost ameninţaţi şi hărţuiţi, dar cu toate astea continuă să-şi facă treaba”, a mai spus Kovesi.