Klaus Iohannis, anunț pentru toți românii. Ce s-a decis în ședința cu Orban

Președintele României, Klaus Iohannis, a avut astăzi o nouă şedinţă, cea de-a treia de săptămâna aceasta, de evaluare și prezentare în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.

Iohannis i-a convocat astăzi, începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pe premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Ion-Marcel Vela, Secretarul de Stat, chestorul şef de poliţie Bogdan Despescu, și pe ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, la o ședință de evaluare și prezentare a măsurilor de siguranță și ordine publică în contextul crizei provocate de pandemia de coronavirus.

Durata ședinței a fost de o oră și jumătate, și s-a analizat situația în care se află România în aceste momente, caracterizate de criza sanitară provocată de pandemia de coronavirus.

Ședințe la care au participat președintele Iohannis și premierul Orban, alături de mai mulți miniștri au avut loc și luni și marți. Acestea au fost susținute tot pe tema virusului mortal, COVID-19.

Într-o declarație de presă susținută la finalul ședinței, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat următoarele:

„Majoritatea românilor au înțeles că legile se respectă și această situație de stare de urgență este una foarte serioasă și, cu atât mai mult, trebuie ca cu toții să respectăm legislația, ordonanțele și ordinele în vigoare. Dar, un aspect foarte special în această situație, îl reprezintă cu siguranță, și vă dați seama de ce, siguranța și ordinea publică. Exact asta a fost tema discuției pe care tocmai am încheiat-o cu prim-ministrul Ludovic Orban, cu ministrul de Interne, Marcel Vela, cu ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, și cu Secretarul de Stat, Despescu, de la Interne. Am discutat ce s-a făcut bun până acum, cum s-a făcut, și am pus un accent foarte clar și ferm pe ceea ce se numește impunerea Legii.

Este absolut necesar ca toată lumea să respecte legislația în această perioadă. Repet, asta spre protecția voastră, a fiecăruia și pentru a înlesni munca medicilor și a personalului medical. Foarte mulți români, majoritatea lor, au înțeles aceste lucruri. Însă, ce se întâmplă cu cei care nu au înteles sau, mai rău, nu vor să înțeleagă? Aceștia vor fi amendați!

Pur și simplu, Legea se aplică, se impune, nu se discută! Cine nu se conformează va fi amendat. În acest sens, pot să vă spun că s-au făcut, de la începutul acestei situații speciale, 870.000 de mii de acțiuni de control; controale de tot felul. S-a controlat felul în care oamenii respectă izolarea, în care respectă carantina, felul în care firmele respectă normele de vânzare, ș.a.m.d. Pot să vă spun că autoritățile au lucrat foarte serios și în acest domeniu. De la începutul epidemiei, s-au dat peste 87. 000 de amenzi.

Legea este clară, este pentru protecția oamenilor, pentru protecția medicilor. Cine n-o respectă va fi amendat! Și, în final, dragi români, repet ce am spus în fiecare apariție a mea: respectați normele de conduită, păstrați distanța, nu vă dați mâna, nu vă îmbrățișați. Respectați normele impuse de autorități! Vă doresc multă sănătate!”, a transmis președintele.