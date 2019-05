Președintele Klaus Iohannis, noi atacuri la adresa PSD: „Pentru PSD e mult mai bine să-i fie bine lui Dragnea”

Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații, miercuri, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a lansat noi atacuri la adresa PSD.

Președintele Klaus Iohannis și-a început declarația de la Palatul Cotroceni cu o serie de atacuri la adresa PSD. A amintit, din nou, de încercările social-democraților de a modifica legile justiției după bunul plac.

Șeful statului crede că aceste modificări au un singur beneficiar real: Liviu Dragnea.

„PSD a produs cea mai slabă guvernare de după Revoluție. Zero autostrăzi, zero spitale, doar promisiuni. La capitolul realizări, nimic. Cu excepția modificărilor la codurile penale, unde au lucrat mult și prost. De ce? Răspunsul e arhicunoscut: pentru a-l scapă pe Dragnea de justiție. Pentru PSD e mult mai bine să îi fie bine lui Dragnea, decât României și românilor. În Europa, nu mai discut[ nimeni cu ei. PSD are impresia că nici România nu mai trebuie să fie aproape de UE, PSD se preocupă de problemele lui Dragnea, nu ale românilor”

Klaus Iohannis, președintele României