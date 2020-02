Kirk Douglas s-a stins din viață la 103 ani: primele declarații ale lui Michael Douglas despre tatăl său

Kirk Douglas a fost unul dintre cei mai reprezentativi actori ai epocii de aur de la Hollywood. În urmă cu câteva ore însă, s-a stins din viața la fabuloasa vârstă de 103 ani.

Vârsta lui Kirk Douglas a devenit un subiect fascinant în ultimii ani, în contextul în care actorul depășise pragul psihologic de 100 de ani în urmă cu ceva timp. Din păcate, unul dintre cei mai prolifici actori ai secolului trecut tocmai a decedat. Anunțul a făcut făcut de către fiul său, Michael Douglas, printr-o declarație publicată de revista People, preluată de Reuters.

”Cu o tristeţe imensă fraţii mei şi cu mine anunţăm că Kirk Douglas ne-a părăsit astăzi la vârsta de 103 ani”, a afirmat Michael Douglas într-o declaraţie exclusivă pentru publicaţia menționată mai sus. ”Pentru lume, el a fost o legendă, un actor din epoca de aur a cinematografiei (…) un umanist al cărui angajament faţă de justiţie şi cauzele în care a crezut au creat un standard la care să aspirăm”, a adăugat faimosul actor. ”Lasă-mă să închei cu cuvintele pe care i le-am spus la ultima sa aniversare și care vor rămâne pururea adevărate. Tată, te iubesc atât de mult și sunt atât de mândru să fiu fiul tău.”, a concluzionat Michael.

Kirk Douglas a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, dar până la urmă, a primit această distincție în format onorific, pentru 50 de ani de activitate în domeniul cinematografiei, în 1996. A mai fost nominalizat în 1949 pentru Champion, în 1952 pentru The Bad and the Beautiful și în 1956 pentru Lust for Life.

Când Michael Douglas a primit o stea pe Hollywood Boulevard, i-a dedicat-o tatălui său. Bătrânul Douglas a jucat în peste 90 de filme între anii `40 și 2000, înainte să plece dintre noi. Unul dintre rolurile sale iconice va rămâne cel al lui Spartacus, în filmul cu același nume regizat de Stanley Kubrick. La momentul respectiv, a strigat ”I am Spartacus” (Eu sunt spartacus), o replică memorabilă a cinematografiei mondiale.