Kate Middleton a apărut din nou public. Ce au observat imediat internauții. Detaliul care le-a atras atenția

Kate Middleton și prințul William au transmis un mesaj înregistrat, cu ocazia încheierii Jocurilor Olimpice. Cuplul regal a ținut să îi felicite pe sportivii care au reprezentat Marea Britanie în competițiile de la Olimpiadă, iar fanii vigilenți au observat câteva detalii în ceea ce o privește pe prințesă.

Cum a apărut Kate Middleton alături de soțul ei

William și Kate s-au afișat pe rețelele de socializare într-o ipostază inedită. Cei doi s-au filmat în curtea casei lor de pe domeniul castelului Windsor, în timp ce transmiteau un mesaj pentru sportivii care au reprezentat Marea Britanie la Olimpiadă. Cuplul regal a ținut să le mulțumească și să îi felicite pe cei care au evoluat în competiții, la această ediție a Jocurilor Olimpice.

Kate a purtat o bluză cu dungi albe și negre, cu care s-a mai afișat și în trecut. Bluza este aceeași pe care a purtat-o în luna martie, când a anunțat public faptul că suferă de cancer. De data aceasta, Kate a apărut zâmbitoare, relaxată, iar cei care au văzut imaginile au remarcat cât de bine arată, semn că tratamentul pe care îl urmează dă rezultate.

Mulți internauți au observat că prințesa nu mai este palidă, ci are pielea ușor blonzată, semn că s-a bucurat din plin de vacanța de vară. Un alt detaliu remarcat a fost o bijuterie nouă, pe degetul inelar. Kate Middleton a renunțat la inelul ei de logodnă, cel cu safir albastru, pe care îl purta mereu, și a avut pe mâna stângă o altă bijuterie, mai lată. Nu este de mirare, având în vedere că prințesa are acces la o coleție întreagă de bijuterii ale familiei regale.

William și-a lăsat barbă

Și prințul William are un look nou, relaxat. Moștenitorul tronului britanic a apărut îmbrăcat într-un tricou polo de culoare bleu, cu inscripția ”Team GB” și cu sigla Jocurilor Olimpice. William are barbă în filmuleț, fiind pentru prima dată când apare cu un astfel de look. Mulți au spus că îl prinde de minune și că ar trebui să o lase să mai crească.

”Din partea tuturor celor care v-am urmărit de acasă, felicitări echipei din Marea Britanie! Bravo pentru tot ce ați reușit! Sunteți o reală inspirație pentru noi toți”, au spus prințul și prințesa de Wales, în filmuleț.

Kate și William au apărut ultima oară în public în luna iunie, la parada Trooping the Colour, organizată în cinstea regelui Charles.