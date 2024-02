Jurnaliștii americani l-au criticat pe Patrick Mouratoglou după reacția în cazul Simona Halep: ‘Vine târziu’

Reacția lui Patrick Mouratoglou în scandalul dopajului Simonei Halep este un semn bun. Cu toate acestea, antrenorul francez și-a asumat responsabilitatea pentru rezultatul testului jucătoarei de tenis mult prea târziu, susțin jurnaliștii americani. Îi va fi dificil să-și demonstreze nevinovăția. Foto

Patrick Mouratoglou își asumă vină

Patrick Mouratoglou și-a recunoscut vina în scandalul de dopaj al Simonei Halep. Pe platformele sociale, antrenorul francez a publicat un material în care a vorbit despre firul evenimentelor ce au condus la suspendarea sportivei românce pentru 4 ani de zile din tenis.

Antrenorul a dezvăluit că el și echipa lui au fost ce care i-au recomandat Simonei Halep să ia colagen, achiziționându-l de la o companie. S-a întâmplat, potrivit lui Patrick Mouratoglou, ca produsul să fie contaminat, detaliu pe care francezul susține că nu avea cum să îl cunoască.

Antrenorul, responsabil pentru suspendare

Patrick Mouratoglou a precizat că se simte responsabil pentru suspendarea de 4 ani a Simonei Halep din tenis, fiindcă este vorba despre o jucătoare care face parte din echipa lui. Acum, francezul spune că a conștientizat că orice sportiv se poate contamina oricând, fără să realizeze.

Totodată, colaboratorul tenismenei românce a menționat că produsele contaminate prezintă cantități mici de substanță interzisă. Practic, efectul său este zero, însă dacă organismul le are în circuit, rezultatul la testul anti-doping iese pozitiv, cum i s-a întâmplat Simonei Halep la US Open 2022.

Reacția jurnalistului american Ben Rothenberg

Ben Rothenberg, cunoscut la nivel internațional drept un profesionist în tenis, a salutat atitudinea antrenorului sportivei românce. A precizat totuși că Patrick Mouratoglou ar fi trebuit să își asume responsabilitatea pentru rezultatul Simonei Halep la testul anti-doping mult mai devreme.

„Este un pas mare, dar care vine târziu din partea lui Patrick Mouratoglou, care își asumă vina pentru rolul său în testarea pozitivă a Simonei Halep”, a punctat americanul.

Detaliul ce ar putea să o împiedice pe Simona Halep să-și demonstreze nevinovăția

Jurnalistul a mai subliniat că jucătoarei de tenis nu îi va fi ușor să își demonstreze nevinovăția în fața TAS, iar asta pentru că gramajul de Roxadustat la care a fost identificată pozitivă la US Open 2022 a fost ma mare decât cel prezentat de suplimentul ce i-a fost administrat.