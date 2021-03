Jurnalist celebru, infectat cu Covid-19 după ce a făcut rapelul. Ce simptome a avut

Chiar dacă vaacinarea ne imunizează împotriva noului coronavirus, situații în care ne putem infecta există, astfel că prevenția trebuie să fie un obicei permanent. Un jurnalist din România a povestit miercuri seară cum s-a infectat după rapel și ce simptome a avut.

Mirel Curea a intrat în legătură telefonică cu moderatorul emisiunii “Sinteza Zilei”, acolo unde a povestit ce i s-a întâmplat în urmă cu puțin timp. Acesta a dat asigurări că atât el, cât și soția sa și-au făcut ambele doze de vaccin, astfel că se simțeau în siguranță în fața virusului.

În urma vizitei fetei celor doi din Franța, lucrurile s-au complicat, iar după două teste negative ale fetei, la venire, analizele la plecare au arătat că studenta are COVID.

A salvat foarte multe vieți faptul că am un copil cuminte. A stat în izolare, părându-mi-se și mie absurd că vine cu două teste negative și totuși stă în izolare. După 8 zile a trebuit să facă testul de plecare. Opa, testul de plecare era pozitiv. Și eu și soția mea am fost liniștiți în ceea ce ne privește, dar și pentru ea.

În urma celor întâmplate, Mirel Curea trage un semnal de alarmă cu privire la prevenție și la necesitatea de a sta în izolare la sosirea dintr-o țară străină.

“Îi invit pe toți cei care se uită la noi să încerce să pună în paranteză toate idioțeniile pe care le-au auzit. Orice semn, cât de mărunt, strănut, roșu în gât, nas care curge, durere de cap, să nu caute motive că au stat în curent sau au mâncat o înghețată.

Eu însumi am făcut acest cretinism. Am stat două zile liniștit spunându-mi că am ieșit în curte și tot felul de explicații despre care nu știi dacă sunt fugă de realitate sau altceva. Iar în noaptea de luni spre marți am mâncat o portocală.

Obiceiul meu e să necăjesc cățeii, să iau coajă de la portocală și să-i stropescu cu puțină zeamă și ei să fugă. Și mi-am dat seama că nu simt mirosul”, a povestit Mirel Curea, la Antena3.

Ulterior, soția i-a făcut un test Covid-19, care a ieșut imediat pozitiv.