Jupiter în Vărsător. Ce înseamnă asta pentru vărsători, dar și pentru restul zodiilor

Pe data de 19 decembrie 2020, Jupiter a plecat din Capricorn și a intrat în Vărsător. Pentru a înțelege ce vrea Jupiter din Vărsător de la noi, trebuie să analizăm pas cu pas tranzitul, astfel încât să ne putem crea o imagine mai largă. Iată ce înseamnă Jupiter în Vărsător, atât pentru vărsători, cât și pentru celelalte zodii, potrivit astrobutterfly.com.

Jupiter în Vărsător – semnificații

Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar și are calitatea magică de a extinde tot ceea ce atinge. Fără Jupiter, nu ar exista creștere și nici expansiune.

Jupiter este, de asemenea, planeta consensului și a coerenței – acesta conectează punctele pentru a găsi un întreg mai mare și mai semnificativ. Lui Jupiter nu-i place ambiguitatea și ne ajută să rămânem concentrați asupra obiectivelor noastre, astfel încât să nu fim urmăriți. Jupiter este planeta dreptății, a moralei și asupra a ceea ce toată lumea este de acord. Cu toții suntem de acord asupra unor principii de bază, cum ar fi drepturile omului, sau că avem nevoie de sănătate și educație pentru a funcționa ca o societate.

Jupiter în Vărsător – cum funcționează

Jupiter nu funcționează ca Marte. Jupiter nu va încerca să te forțeze să faci ceva împotriva voinței tale – în schimb, Jupiter va încerca să te convingă. Și dacă aveți un punct valid de ridicat, Jupiter va lua în considerare acest lucru pentru a veni cu o „formulă” și mai bună, generală.

Jupiter promovează un sentiment de coerență interioară și, atunci când lucrurile încep să se simtă „bine”, credința apare în mod natural. Chiar și atunci când ești departe de a-ți atinge obiectivul, chiar și atunci când întreaga lume pare să meargă împotriva ta, Jupiter îți dă acea credință interioară că lucrurile se vor rezolva în cele din urmă.

Jupiter în Vărsător – atingerea obiectivelor

Trucul aici și motivul pentru care această abordare funcționează este că, la acest nivel, deveniți Jupiter. Jupiter este bula masivă de gaz cu cea mai mare masă gravitațională și, la fel ca Jupiter, și tu vei începe să atragi exact acele circumstanțe care te vor ajuta să-ți atingi obiectivele.

În cele din urmă, ultimul și cel mai important atribut al lui Jupiter este „credința”. Credința este mai mult decât credință. Dacă a avea credință înseamnă pur și simplu să deții speranța că lucrurile vor ieși bine, o credință este un principiu general care te ghidează în tot ceea ce faci. Credințele sunt cea mai puternică forță din univers. Convingerile noastre cuprind alegerile noastre religioase, punctele noastre de vedere politice și stilul nostru de viață. Aceste credințe ne guvernează viețile, iar rezultatele și realizările noastre (Saturn) sunt o consecință directă a acestor credințe.

A avea credințe solide nu este suficient. Vine un moment în care trecem de la teorie (Jupiter) la practică (Saturn) și ne asumăm riscuri. Și este sarcina lui Jupiter să conducă această ultimă împingere. La acest nivel, nu știm încă cum vom reuși. Dar dacă nu încercăm, nu vom afla niciodată.

Jupiter în Vărsător – Libertate

Jupiter se mută în Vărsător, deci calitățile lui Jupiter pe care le-am descris mai sus: creștere, credință, credințe vor urma agenda Vărsătorului. Deoarece Vărsătorul este un semn complex, colectiv, aceasta nu este o sarcină ușoară – dar este, totuși, una incitantă. Vărsătorul este condus de Uranus.

Vărsătorul este un semn fix, aerian, deci caută rute și conexiuni (fixe) în spațiul posibilităților infinite (Aer). Vărsătorul este legăturile invizibile care ne țin conectați și ne țin societatea unită. Avioanele au rute predefinite de zbor. Internetul este construit pe rețele conectate. Inovația apare atunci când oamenii au cadre pentru a face schimb de idei și a crea ceva și mai mare împreună. Când ne îngrijim unul de celălalt, lumea este un loc mai bun în care să trăim. În rețeaua invizibilă a Vărsătorului, putem sări peste stâncă și să facem cam ceea ce vrem, pentru că știm că suntem iubiți și îngrijiți. Și când ne simțim acceptați și știm că există o rețea de sprijin care „ne are spatele”, atunci putem ajunge în sfârșit să fim liberi.

Jupiter în Vărsător – Limita cerului

Jupiter și Vărsătorul au o mulțime de lucruri în comun:

Libertate

Explorare

Înţelepciune

Imagine de ansamblu

Sperante și vise.

Deviza lui Jupiter în Vărsător poate fi: „cerul este limita”, ceea ce înseamnă că nu există nicio limită și că nu există nimic care să ne împiedice să ne atingem potențialul. Cu Jupiter în Vărsător, suntem mai pregătiți ca niciodată să facem un salt mare de credință, astfel încât să putem găsi acel loc în care aparținem cu adevărat, unde nu trebuie să ne simțim singuri și deconectați niciodată.

Jupiter în Vărsător – credințe

Jupiter în Vărsător ne va ajuta să visăm mai îndrăzneț decât am mai făcut-o până acum. S-ar putea să existe mii de motive pentru care am putea eșua, dar dacă nu CREDEM și încercăm, nimic nu se va întâmpla vreodată. Când Jupiter schimbă semnele, o dată pe an, cere o schimbare de direcție. Mergând mai departe, abordarea pe care ați folosit-o când Jupiter era în Capricorn nu va mai funcționa. Dacă Jupiter din Capricorn avea un scop clar și ceva specific de atins, Jupiter din Vărsător ar putea să nu știe „ce este” pe care încearcă să îl atingă.

Jupiter în Vărsător este la fel de entuziasmat ca Jupiter în Săgetător, la fel de experimentat ca Jupiter în Capricorn, dar și agil, flexibil și gata să co-creeze cu universul. Cu Jupiter în Vărsător, vrei să îndrăznești să zbori, să spui da atracției irezistibile a libertății. Este posibil să nu știți „cum” să ajungeți acolo sau ce veți găsi de cealaltă parte. Există un lucru de care putem fi siguri, totuși, promisiunea de libertate și eliberare a Vărsătorului este ceva demn de urmat.