Județul din România cu cei mai mulți gemeni și tripleți născuți. Cum justifică specialiștii fenomenul

Într-o Românie unde natalitatea a scăzut dramatic există, totuși, o localitate care se poate mândri cu un adevărat record. Nu este unul explicat, dar cert este că aici se nasc cei mai mulți gemeni și tripleți, decât în orice alt loc din țară. Localitatea Sângeorgiu de Mureş, aflată în județul Mureș, se poate lăuda cu cei mai mulți gemeni pe metru pătrat.

Ratele scăzute de natalitate, emigrația galopantă și îmbătrânirea populației, toate acestea își pun amprenta asupra unei țări care se confruntă cu un deficit critic de forță de muncă. În 1990, populația țării a atins un vârf de 23,2 milioane de locuitori, dar la începutul anului 2019 era de 19,4 milioane. Așadar, de la căderea dictatorului în 1989, populația rezidentă a țării a scăzut cu 16,4%, mai exact 3,8 milioane de persoane. Aceasta este mai mult decât întreaga populație a câtorva dintre celelalte state foste comuniste.

Motivul pentru care numărul este atât de mare este faptul că România este a doua ca mărime dintre fostele țări non-sovietice din Europa de Est. Cu toate acestea, este o traumă care duce la un deficit critic de forță de muncă și la o lipsă de personal cheie, cum ar fi personalul medical. Aceasta duce la depopularea zonelor rurale și a multor orașe mici, sau le lasă doar cu persoane în vârstă.

Ca și în alte părți din regiune, România a fost afectată de rate scăzute ale natalității, emigrație, îmbătrânirea populației și foarte puțină imigrație sau întoarcere a migranților pentru a stopa declinul. Iar previziunile nu arată bine. Potrivit Institutului Național de Statistică din România, până în 2050, populația țării ar putea scădea la 15 milioane de locuitori.

Procentul este de 35% mai puțin decât în 1990. O proiecție a ONU este mai puțin sumbră, prevăzând o populație de 16,39 milioane de locuitori în 2050, o scădere de puțin peste 30%.

Cu toate astea, există o localitate în România unde găsești cei mai mulți gemeni, și chiar tripleți, pe metrul pătrat. Este vorba de comuna Sângeorgiu de Mureş, situată în județul Mureș, unde natalitatea este una în creștere, iar numărul de gemeni născuți aici bate orice record.

Deși numărul este unul destul de mare, comuna Sangeorgiu de Mureş ar fi situată pe locul doi într-un astfel de top, locul unu fiind adjudecat de comuna Chiajna, din apropierea capitalei.

În ceea ce privește situația din comuna Sângeorgiu de Mureş, o explicație a dat-o chiar primarul localității, Sofalvi Szabolcs, edilul punând pe seama calității apei din zonă numărul mare de gemeni din localitate.

„Poate are tangență că localitatea Sângeorgiu de Mureş este recunoscut că are apă sărată şi cred că şi în aer este poate un conţinut de sare poate are un efect pozitiv pentru a se naşte gemeni sau tripleţi.”, spune primarul din comuna Sângeorgiu de Mureş, conform Știrilor PRO TV.