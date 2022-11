Judecătorii au decis: Culiță Sterp rămâne sub control judiciar. Artistul nu mai poate susţine concertele din străinătate

Culiță Sterp rămâne sub control judiciar, astfel că artistul nu va mai putea să își susțină concertele pe care le avea în străinătate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Asupra lui Culiță Sterp s-a luat măsura controlului judiciar timp de 60 de zile după ce acesta a produs un accident rutier în timp ce era drogat și băut.

Culiță Sterp a urcat drogat și sub influența băuturilor alcoolice la volan și a provocat un accident rutier în timp ce se deplasa prin Cluj-Napoca. În plus, acesta a părăsit și locul accidentului.

Ca urmare, acesta a fost pus sub control judiciar, însă avocatul lui a încercat să anuleze decizia pentru că clientul său urma să aibă mai multe concerte în străinătate de sărbători.

Judecătorii nu au fost de acord cu ridicarea măsurii controlului judiciar, astfel că Culiță Sterp nu va putea ieși din țară în următoarea perioadă.

Cântărețul Culiță Sterp este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului, dar și pentru că s-a urcat beat şi drogat la volan.

Accidentul a avut loc în centrul Clujului, săptămâna trecută, iar rezultatele etilotestului au relevat că Culiță Sterp avea o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După ce a petrecut o noapte în arest, Culiță Sterp a fost lăsat să plece acasă, iar acum este cercetat în libertate, fiind pus sub control judiciar timp de 60 de zile.

Pe de ală parte, Culiță Sterp a transmis un mesaj la câteva zile de la nefericitul eveniment. Artistul a transmis că îi pare rău de ce a făcut și i-a cerut iertare șoferului care se afla în mașina lovită în plin de el.

„Vă pup pe toți, dragii mei. Nu am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați, doar că, sincer, mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vă vorbesc și să vă spun ceva după toate cele întâmplate.

Am stat puțin să mă gândesc, să analizez totul la rece și chiar am avut nevoie de o pauză, sincer. Vreau să îmi cer scuze în primul rând lui Marius, băiatului implicat în accident, atât lui, cât și familiei lui cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat ulterior pe toate planurile.