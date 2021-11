Jucător de la Astra, eliminat pentru rasism. O premieră în fotbalul din România, ce greșeală fatală a comis

Jucător de la Astra, eliminat pentru rasism. O premieră în fotbalul din România a avut loc în partida Astra-Petrolul desfășurată duminică, în cadrul Ligii a 2-a a campionatului. În minutul 35, arbitrul Sorin Vădana a eliminat direct un fotbalist de-ai giurgiuvenilor, la scorul de 1-0 pentru ploieșteni. Motivul elimininării constituie o noutate pentru fotbalul autohton.

Jucător de la Astra, eliminat pentru rasism. Duminică, în timpul partidei Astra – Petrolul din Liga a 2-a s-a înregistrat o premieră nedorită pentru fotbalul românesc. Un jucător de-ai giurgiuvenilor a văzut direct cartonașul roșu pentru înjurături rasiste la adresa unui adversar. În minutul 35, la scorul de 1-0 pentru „găzari”, centralul Sorin Vădana l-a eliminat pe Tiberiu Giuroiu (18 ani) de la Astra pentru presupuse cuvinte rasiste adresate jucătorului originar din Mali, Sory Ibrahim Diarra.

La o fază în care Diarra avea prim-planul și mingea sub picior, Giuroiu l-a împins din spate cu corpul, iar atacantul Petrolului a picat peste minge, făcând henț. Totul s-a petrecut sub privirile arbitrului asistent George Suciu (Câmpia Turzii). Decizia centralului Sorin Vădana (Cluj-Napoca) a fost însă henț, nu fault. Diarra s-a ridicat și l-a împins ușor pe jucătorul Astrei Giurgiu, iar de acolo lucrurile au degenerat. După mai multe îmbrânceli, golgheterul Petrolului Ploiești a început să gesticuleze nervos, acuzând că i-au fost adresate cuvinte rariste și a fost potolit greu de coechipierii săi, dar și de strigătele de pe bancă, scrie Pro Sport.

În urma consultărilor dintre arbitrul central și asistentul Suciu, Tiberiu Giuroiu a văzut cartonașul roșu. Motivul invocat de arbitri ar fi faptul că fotbalistul Astrei i-ar fi adresat cuvinte rasiste lui Diarra. Eliminarea din acest motiv constituie o premieră pentru fotbalul din România. În cele din urmă, Petrolul a câștigat partida cu 2-1. La finalul meciului, Giuroiu a negat că i-ar fi adresat cuvinte rasiste lui Diarra, susținând că au existat înjurături, dar venite din zona jucătorilor de rezervă care se încălzeau la marginea terenului.

Am fost faultat, cei de pe margine au sărit cu injurii, arbitrul a crezut că eu am înjurat și asta a fost. Eu nu am înjurat, cei de pe margine au sărit și au înjurat. Au sărit… să se dea faza, să se audă dacă am înjurat sau nu. Am încercat, dar degeaba (n.r. – să explice arbitrului).

Tușierul m-a indicat pe mine (n.r. – să fie eliminat), cred că dacă eram în formulă completă am fi luat punct sau chiar trei puncte”, a declarat Tiberiu Giuroiu, laLook Sport.