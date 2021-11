Jucătoarea care i-a luat fața Simonei Halep. Ce româncă a ajuns la Turneul Campioanelor

Vești bune pentru fanii tenisului românesc! O româncă o să meargă la Turneul Campioanelor 2021, chiar dacă Simona Halep a ratat calificarea la acest eveniment important. Este prima oară în șapte ani când partenera lui Toni Iuruc nu participă la turneu.

Raluca Olaru și prietena ei, Nadiia Kichenok, s-au calificat ca rezerve pentru Turneul Campioanelor 2021, competiție care o să aibă loc în Guadalajara, Mexic, în acest an. Astfel, România o să fie reprezentată de sportiva care a reușit să marcheze această etapă din cariera sa, potrivit Playsport.

Simona Halep s-a confruntat cu numeroase probleme, ratând calificarea pentru turneu. Aceasta nu a putut să participe nici la Roland Garros și Wimbledon, ieșind din Top 10 WTA pentru prima oară după șapte ani și jumătate în urma problemelor de sănătate pe care le-a avut din cauza accidentărilor.

Din păcate, Simona Halep nu o să fie văzută la acest eveniment care o să aibă loc în Mexic. Aceasta a fost afectată de accidentările pe care le-a suferit la umărul drept, în luna martie, în Miami, la gamba stângă, în luna mai, la Roma, dar și la mușchii adductori ai coapsei drepte, în luna august, la Cincinnati.

În cele din urmă, Raluca Olaru o să fie singura jucătoare din România care o să participe la Turneul Campioanelor 2021, programat pentru 8-15 noiembrie. Sportiva a făcut anunțul în mediul online, explicând că se bucură enorm de faptul că o să participe la acest eveniment important.

Va fi pentru prima oară când voi fi prezentă la Turneul Campioanelor, chiar dacă în postura de echipă de rezervă. Un mod frumos de a încheia acest an foarte bun

Simona Halep și-a bucurat nespus fanii în momentul în care a participat la Transylvania Open. Aceasta a acuzat dureri mari de spate încă din optimi, dar nu a vrut să renunțe. Totuși, ultimul joc a făcut-o să treacă prin probleme imense, mai ales pentru că a fost nevoită să se lupte cu propriul corp.

„A jucat foarte bine! A fost mai bună astăzi, cu siguranţă, a jucat puternic. Poate şi eu aş fi putut să joc mai bine, dar dacă nu am jucat, asta a fost limita astăzi şi o să încerc să mă bucur doar de faptul că am fost în finală.

M-am chinuit cu o durere de spate din al doilea meci, am trecut peste, consider că încrederea şi puterea mentală m-au ajutat. Sunt mult mai încrezătoare faţă de atunci când am venit la turneu.

Am avut patru meciuri extraordinare, al cincilea a fost un pic mai slab, dar a fost din cauza adversarei.

Sunt supărată, dar nu atât de supărată încât să uit ce am făcut săptămâna aceasta, pentru că a fost o săptămână extraordinară şi o să iau numai lucrurile pozitive.”, a transmis ea.