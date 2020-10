Jucătoarea care a umilit-o pe Simona Halep a vrut să se lase de tenis. Ce s-a întâmplat chiar în acest an

Simona Halep a avut o prestaţie foarte modestă în optimile de finală de la Roland Garros, în partida cu Iga Swiatek. Favorita numărul unu a competiţiei a fost fără replică în faţa polonezei, care a controlat jocul pe întreaga lui durată. Doar 69 de minute a durat partida, timp în care Simona Halep a stat mai mult la trei metri în spatele liniei de fund. Asta în vreme ce jucătoarea de 19 ani, locul 54 mondial, a dat foarte multe lovituri direct câştigătoare.

Iga Swiatek a recunoscut că a fost o perioadă în care nu se mai gândea la tenis: „Am încercat şi alte pasiuni”

Iga Swiatek şi-a amintit că anul trecut, în aceeaşi fază a competiţiei, primea o adevărată corecţie de la Simona Halep. Tot în turul 4 de la Roland Garros 2019, Halep o elimina pe poloneză la capătul unui meci în care îi ceda un singur game. Pentru ca în acest an Swiatek să fie cea care să dicteze clar la fiecare punct. Iar la final să cedeze doar trei game-uri în faţa favoritei numărul 1 a competiţiei.

„Sunt fără cuvinte. Sunt foarte obosită acum, nu realizez ce s-a întâmplat. Am fost foarte concentrată, m-am gândit doar la fiecare punct. Nu a fost o răzbunare pentru anul trecut, mă bucur doar că am câștigat. Deşi normal că m-am gândit şi la acea înfrângere pe care am suferit-o în urmă cu un an. Sunt foarte fericită. Am încercat și alte pasiuni, dar m-am întors la tenis, sper să joc din ce în ce mai bine”, a declarat Iga Swiatek pentru Eurosport. Asta după ce prezentatoarea Barbara Schett i-a amintit că a existat o perioadă în care se gândea să renunţe la tenis. De altfel, Iga Swiatek a terminat în această vară liceul şi a petrecut mult timp pentru a învăţa pentru examene. În special în timpul pandemiei.