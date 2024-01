Jose Mourinho este celebru în lumea întreagă, dar puțini știu cum arată frumoasa lui fiică. Matilde, apariție surprinzătoare, fără sutien – GALERIE FOTO

Jose Mourinho este de ani buni în centrul atenție, grație performanțelor și stilului inconfundabil. Nu degeaba și-a spus „The Special One”. Puțini îi cunosc însă fiica, iar Matilde s-a „răzbunat” pe cei care nu au auzit de ea postând pe rețelele sociale o fotografie pe care cei care o urmăresc au catalogat-o drept incredibilă. Tatăl său i-a transmis „o inimioară”.

Fiica lui antrenorului Jose Mourinho, Matilde, s-a alăturat „clubului” din care fac parte vedetele care s-au fotografiat fără sutien, au remarcat jurnaliștii de la The Sun. Tânăra de 27 de ani a făcut acest gest care i-a uimit pe cei 50.000 de urmăritori de pe Instagram, în condițiile în care fanii știu că fata lui „The Special One” nu este foarte încântată de ideea de a fi în centrul atenției.

Doar că acum a renunțat la această „tactică” și s-a fotografiat într-o ținută lejeră, o superbă rochie albastră, destul de transparentă, iar cei care o cunosc bine au remarcat că „și-a uitat sutienul acasă”. Tatăl său a fost foarte încântat de această imagine și i-a trimis „o inimioară”.

Matilde are 27 de ani și de trei ani conduce o afacere care se ocupă producția și comercializarea bijuteriilor. Stormzy a purtat una dintre creațiile ei într-un videoclip realizat anul trecut și în care apare și antrenorul formației AS Roma. Matilde are această pasiune de la vârsta de 18 ani, din momentul în care părinții i-au făcut cadou o brățară.

Celebrul antrenor de fotbal are și un fiu Jose Mourinho Jr, foarte pasionat de fotbal. Când avea contract cu Manchester United a făcut chiar o glumă și și-a avertizat asistenții că băiatul lui este foarte talentat și că ar putea să le ia slujba.

„Pierdusem în fața lui Watford și Manchester City, cred, și el a venit cu statistici și analize despre echipă. Le-am arătat asistenților mei și le-am spus: «Fiți atenți, căci într-o zi băiatul acesta vă va lua locul». Dar, de fapt, îl comparam cu mine la vârsta lui, când încercam să fac aceleași lucruri pentru tatăl meu – desigur, cu metode tehnologice diferite, dar la 16 ani făceam și eu la fel”, a declarat tehnicianul portughez, într-un interviu din presa britanică.

Jose Mourinho a fost în această vară pe lista lui Al Nassr. Echipa lui Cristiano Ronaldo îi oferea un contract de 100 de milioane de euro pe doi ani, dar negocierile nu s-au concretizat.

Sursa Foto: Instagram