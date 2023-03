Joe Biden, nemilos cu Vladimir Putin după decizia de a transfera arme nucleare în Belarus

Joe Biden reacționează dur după anunțul făcut de Vladimir Putin privind mutarea armelor nucleare tactice în Belarus, argumentând că și SUA are astfel de obiceiuri. Șeful Casei Albe și-a exprimat îngrijorarea în acest sens, în timp ce oficialii SUA transmit informații mai optimiste.

Anunțul lui Vladimir Putin privind mutarea armelor nucleare în Belarus pentru a fi mai aproape de țările NATO a stârnit multă tensiune în Occident, astfel că reacțiile critice nu au întârziat să apară.

Avertismentele au început sămbătă, odată cu declarația publică făcută de liderul rus. Pe măsură ce a trecut timpul, au apărut mai multe informații și confirmări legate de viitoarea acțiune întreprinsă de Rusia.

Mai mult, Vladimir Putin a dat asigurări cu privire la faptul că va menține controlul armelor nucleare, fără a-i transfera această autoritate Minskului. Vladimir Putin a menționat că Rusia a demarat construcția unui complex în Belarus, acolo unde îți va depozita armele.

La rândul său, Belarus a recunoscut că va găzdui arme nucleare aduse de Rusia, argumentând că țara este „forțată” să facă acest lucru, ca urmare a acțiunilor „agresive” ale NATO.

Astfel, oficialii de la Minsk au transmis că planurile de mutare a armelor nucleare din Rusia în Belarus nu încalcă acordurile internaționale de non-proliferare a armelor nucleare semnate de Belarus.

Având în vedere toate demersurile necesare acestei mutări periculoase de arme nucleare, Joe Biden a avut o reacție dură la adresa lui Putin, considerând că declarațiile lui Putin „sunt cuvinte periculoase şi este îngrijorător”, a transmis preşedintele american jurnaliştilor aflaţi la Casa Albă, potrivit Agerpres, subliniind totodată că nu „au făcut-o până acum”.

În ciuda îngrijorării liderului american, John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategică al Consiliului pentru Securitate Naţională de la Casa Albă, a transmis că nu sunt semne care să indice că Putin ar folosi aceste arme nucleare.

„Nu am observat niciun indiciu că preşedintele Rusiei a dat curs acestui angajament sau că a transferat arme nucleare. De fapt, nu am observat indicii că are intenţia de a utiliza arme nucleare (…) în Ucraina”, a afirmat duminică John Kirby.