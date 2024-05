Jennifer Lopez, ipostază surpriză după zvonurile legate de divorț. Rochia transparentă a făcut furori

De la muzică la film și până la modă, Jennifer Lopez, cunoscută ca J.Lo, a dominat industria de divertisment timp de mai multe decenii. Cu o carieră impresionantă, care îmbină succesul în muzică, film, modă și afaceri, Lopez a devenit un adevărat simbol al versatilității și perseverenței în industria showbiz-ului mondial.

Jennifer Lopez, apariție incendiară pe rețelele sociale

Numele lui Jennifer Lopez este pe buzele tuturor după ce artista a bifat o nouă ipostază memorabilă, făcându-și apariția pe internet într-o rochie albă, fluidă, din șifon, cu volane și decolteu adânc (vezi GALERIA FOTO).

Încă din tinerețe, Jennifer Lopez a arătat un talent deosebit la dans și muzică. Ea și-a început cariera ca dansatoare în turneele artiștilor pop precum New Kids on the Block și Janet Jackson. Aceste experiențe i-au oferit fundația pentru viitoarea ei carieră în showbiz.

În anii ’90, Lopez și-a făcut debutul în lumea filmului, câștigând recunoaștere pentru rolul ei din „Selena” (1997), unde a interpretat viața tragică a cântăreței Selena Quintanilla-Pérez. Interpretarea sa a fost lăudată de critici și a deschis ușa spre alte roluri importante.

Totuși, adevărata faimă a cunoscut-o în muzică. Lansându-și albumul de debut „On the 6” în 1999, care include hit-uri precum „If You Had My Love” și „Waiting for Tonight”, Lopez a cucerit inimile fanilor din întreaga lume. Succesul ei muzical a continuat cu albume precum „J.Lo” și „This Is Me… Then”, consolidându-și poziția ca o forță dominantă în industria muzicală.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, povestea unei iubiri reînviate

Jennifer Lopez și Ben Affleck, cunoscuți sub numele de „Bennifer”, au captivat atenția publicului încă din primele zile ale relației lor în 2002. Această pereche emblematică a devenit rapid subiectul principal al tabloidelor, combinând star-power-ul lor individual într-o poveste de dragoste care a fascinat și a inspirat milioane de oameni.

Lopez și Affleck s-au întâlnit pe platourile de filmare ale comediei romantice „Gigli” în 2002. Chimia lor evidentă pe ecran s-a transpus rapid într-o relație romantică în viața reală. În 2003, Ben i-a oferit lui Jennifer un inel de logodnă spectaculos cu un diamant roz de 6,1 carate și cuplul părea să fie pe punctul de a se căsători. Însă, în 2004, în mod neașteptat, cei doi și-au anulat logodna și s-au despărțit.

După despărțire, amândoi au continuat să aibă cariere impresionante și să formeze alte relații. Lopez s-a căsătorit cu Marc Anthony, cu care are doi copii, iar Affleck s-a căsătorit cu Jennifer Garner, cu care are trei copii. Totuși, destinul avea alte planuri pentru „Bennifer”.

În 2021, la aproape două decenii după despărțirea lor, Jennifer Lopez și Ben Affleck au reaprins flacăra iubirii. După ce Lopez și-a încheiat logodna cu Alex Rodriguez, a fost văzută petrecând timp cu Affleck. Relația lor a fost confirmată public în vara aceluiași an, iar reîntâlnirea lor a stârnit un val de entuziasm printre fani și media.

În 2022, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie intimă, marcând un nou capitol în povestea lor de iubire, însă, recent, au apărut noi zvonuri despre o posibilă despărțire.