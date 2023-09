Jean Paler a fost externat, după 30 de zile de tratament, în trei spitale din țară: ”Doar familia a fost lângă mine. Restul, vorbe” EXCLUSIV

Jean Paler a fost externat, după 30 de zile de tratament, în trei spitale din țară: ”Doar familia a fost lângă mine. Restul, vorbe”. De ce e total dezamăgit de sistemul sanitar românesc EXCLUSIV

Marele comediant Jean Paler (70 de ani) a fost, în sfârșit, externat! Diagnosticat cu delicate probleme cardiace, actorul ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre această perioadă grea, în care aproape i-a fost doar familia.

Artistul este dezamăgit și de sistemul sanitar românesc: ”Este, în continuare, la pământ!”

Jean Paler a fost externat, semn că starea sa de sănătate este mai bună. Aflat în prezent în Sinaia, unde locuiește de peste 15 ani, artistul ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre perioada în care s-a aflat în grija medicilor:

„După ce am traversat o perioadă, extrem de grea, făcându-mi-se rău, în timpul turneului de pe litoral (pe care am fost nevoit să îl întrerup), am trecut prin trei spitale, unde pot spune ca am rămas cu un gust amar.

Sistemul medical din România este în continuare la pământ. Și, din ce punct de vedere? Personalul nu mai are empatie, cu toții ajung acolo prin pile și nu fac onoare meseriei.

De la spitalul din Constanța, Ploiești și Spitalul Militar din Capitală, un singur cadru medical m-a făcut să mă simt cu adevărat îngrijit și băgat în seamă, un singur cadru medical împreună cu echipa pe care o coordona.

Este vorba despre doamna Dr. Cotorogea, de la spitalul județean din Ploiești, de pe Terapie Intensivă. Acolo, toată lumea s-a comportat în primul rând profesional și, cel mai important, omenește”, spune actorul.