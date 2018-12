Gestul unic făcut de jandarmi la protestele din Franța care a devenit viral pe internet

Jandarmii francezi au făcut un gest impresionant în timpul protestelor violente care au răvășit Parisul și alte orașe din Franța. Momentul a fost filmat și a făcut înconjurul lumii. Forțele de ordine din România ar avea multe de învățat din acest gest.

Parisul și alte orașe sunt de câteva zile sub asediul protestatarilor violenți care s-au bătut cu forțele de ordine. S-a lăsat cu răniți și sute de arestări. S-au incendiat vreo 200 de mașini numai în Paris și au fost produse și alte pagube materiale.

În acest haos, liderul unui pluton de jandarmi le-a ordonat subalternilor săi să facă un gest impresionant, care i-a uimit chiar și pe protestatari – le-a spus să-și dea jos căștile de protecție, ca îndemn la pace și la încetarea ostilităților.

Jandarmii francezi și-au dat jos căștile când se aflau la doar câțiva metri de manifestanți, deci s-au expus pericolului de a fi răniți de către aceștia. Totuși, jandarmii au respectat ordinul, iar gestul lor a avut un efect neașteptat.

Protestatarii care au fost martorii momentului s-au calmat, i-au aplaudat și au început să cânte imnul național, în semn de respect și de mulțumire că forțele de ordine nu le sunt dușmani și că le înțeleg doleanțele.

Acest moment impresionant a avut loc în orășelul Pau, din sud-vestul Franței, aproape de granița cu Spania.

A group of French police officers remove their helmets to show solidarity with the French people against President Emmanuel #Macron, as anti Macron protests continue throughout France. #GiletsJaunes #YellowVests #Paris pic.twitter.com/vqOB2T6C66

— NewsBlog breaking (@NBbreaking) 3 December 2018