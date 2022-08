Iuliana Beregoi, adevărul despre relaţia cu tiktokerul Ceanu Zheng. Eva Măruță o dăduse de gol EXCLUSIV

Iuliana Beregoi, idolul Generației Z, a devenit majoră luna trecută, dar se simte bine în sânul familiei. Spre deosebire de alți tineri de vârsta ei, artista nu își dorește să locuiască singură, ea având o relație foarte strânsă cu părinții și cu sora ei. În interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro, cântăreața a lămurit lucrurile în ceea ce privește apropierea dintre ea și tiktokerul Ceanu Zheng. Vedeta este focusată pe muncă și își asigură fanii că vor avea parte de surprize plăcute și nu doar pe plan muzical.

Iuliana, cum e viața la 18 ani? Ce decizii personale/ profesionale ai luat de când eșți majoră?

Cred că, acum, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, am o mai mare responsabilitate pe umeri…să am grijă de mine însămi, fără să mai depind de acordul părinților. :)) Dar, cu toate astea, să știți că nu voi înceta să fiu copil, să am momentele mele de copilărie, iar relația mea cu părinții, sora și cei dragi nu se va schimba nici la 20, 30 ani etc. :))

De deciziile profesionale, la fel ca și până acum, se vor ocupa tot managerii mei, Alina Todască și Cătălin Dascălu, pentru că ei sunt cei care au știut, de când eram micuță, și au văzut în mine acel om cu care se pot construi doar lucruri frumoase. Ei au cele mai bune idei pentru cariera mea, ne sfătuim împreună când vine vorba de vreo lansare, concert sau campanie de imagine, așa că, tot la ei este cheia absolută. :)) De aceea, muncesc mult ca să fiu cel mai bun exemplu pentru Generația Z, iar ei să învețe și din greșelile mele.

Iei în calcul varianta de a locui separat de părinți? Te simți în stare să te gospodăreșți singură sau e mai comod să te aștepte mama cu mâncare caldă acasă?

Omg, nici gând!!! Cel puțin, acum, nu mă văd stând departe de părinții mei. Am perioade când vin fără ei la Bucureșți sau prin țară, unde am concerte, dar nu perioada nelimitată. La un moment dat, peste foaaaaarte mulți ani, sigur că voi face și pasul ăsta, de a locui separat de ei, dar acum nu este cazul. Și, sincer, nici nu aș face față să stau singură, să-mi gătesc sau să nu o aud pe mama cum strigă după mine sau să o am pe Ana, sora mea, pe capul meu dis de dimineață. :)))

De puțin timp ai intrat în rândul șoferilor. Te-a oprit până acum vreun polițist? Te-a recunoscut? Cum a reacționat?

Abia am luat permisul și nu am întâmpinat probleme și sper să nu am vreo întâmplare de acest gen în trafic. Sunt responsabilă la volan, pentru că așa este firea mea, dar și datorită faptului că mi-am dorit atât de mult permisul auto încât ar fi păcat să nu-l apreciez și să fac vreo boacănă. Așa că, nu, stați linișțiți, sunt cuminte la condus!

În ce împrejurări l-ai cunoscut pe tiktokerul Ceanu Zheng? Ați stârnit o grămadă de comentarii în ultimele zile, mai ales că Eva Măruță a afirmat că sunteți un cuplu. Care este adevărul? Ce vă leagă?

Eu și Ceanu am dezvoltat o relație de prietenie drăguță, aș putea spune, pentru că filmăm la o surpriză mare, dar și foarte multe proiecte pregătite împreună.

În afară de muzică, ce alte hobby-uri mai ai?

Acum pot spune că ador condusul. Abia așteptam să fac 18 ani ca să iau carnetul și să conduc mașină personală. Nimic nu e mai plăcut ca un drum lung, condus în liniște…sau trafic, după caz. :))) Dar, în orice condiții ar fi, eu ador să conduc. Până la șofat, aș fi spus pasiunea pentru Tik-Tok, tot ce ține de social-media, vlogging, dar, ce să vezi, acum sunt pe locul 2. :))

Ce proiecte ai pentru această toamnă? Te tentează televiziunea sau să joci într-un nou film? Ce mai urmează după Lara?

Urmează o perioadă cu foarte multe evenimente, înregistrări de piese și multe alte surprize.

Cum privesc colegii și profesorii succesul tău pe plan muzical? Ai tratament preferențial? Sunt mai indulgenți cu tine sau dimpotrivă?

Foarte mulți colegi mă urmăresc și apreciază, iar acest lucru mi se pare foarte cool. Chiar de fiecare dată, când mă plimb prin școală, este foarte drăguț să văd cum mă opresc copiii să facem poze. Nimic nu este mai frumos decât să vezi că eșți apreciat și de colegi sau copii cu care împarți aceeași instituție de învățământ. Iar profesorii sunt la fel ca și cu ceilalți colegi de-ai mei, nu există tratament preferențial în ceea ce mă privește. Există doar cazuri când am evenimente sau emisiuni de promovare, unde absentez motivat și cu acordul profesorilor.

Având în vedere că ești în clasa a XII-a, ce facultate te gândeșți să urmezi? Te tentează să dai la Conservator sau vrei să ai diplomă în cu totul alt domeniu față de cel în care activezi? Care ar fi?

Aici, chiar sunt nehotărâtă. Încă nu știu ce voi alege, dar vă voi anunța când voi ști.