Iulia Vântur, în mare pericol, în Bali. Ce s-a întâmplat cu fosta vedetă PRO TV

Iulia Vântur a fost surprinsă de seismul din Bali. Fosta prezentatoare de știri de la Pro TV a susținut că au fost momente în care s-a temut pentru viața sa și că această experiență a învățat-o să perceapă diferit viața.

Cutremur în Bali: Iulia Vântur, în pericol

Iulia Vântur s-a aflat zilele acestea în vacanță în Bali, loc în care a trăit momente desprinse din filmele horror. Fosta prezentatoare deteleviziune a fost trezită în zorii zilei de un cutremur de nu mai puțin de 5,7 grade pe scara Richter. Iubita lui Salman Khan are o legătură foarte strânsă cu fanii de pe rețelele de socializare, astfel că le-a mărturisit toate sentimentele care au încercat-o în perioada aceasta. „Am avut parte de o alarmă în zorii zilei. Bali, locul unde mă aflu în acest moment, a fost zdruncinat de un cutremur cu magnitudine de 5,7 grade. O mie de gânduri mi-au trecut prin minte într-o secundă, dar am decis să-mi păstrez calmul și să am încredere că totul se va termina cu bine.

Am simțit că nu mi se va întâmpla nimic și că răul va pleca la fel de repede cum a venit. Slavă Domnului că nimeni nu e rănit de data asta, totul a revenit la normal în câteva minute. Unoeri avem nevoie de un reminder că trebuie să trăim. Așa că trăiește clipa. Mi-am văzut mai departe de planurile zilei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar, sincer, azi mă simt mai vie ca oricând”, a relatat Iulia Vântur, care s-a întâlnit și cu Laura Cosoi în Bali zilele acestea.

Seism subacvatic în Bali

Un cutremur subacvatic cu magnitudinea de 6,1 pe scara Richter s-a produs în cursul zilei de marți în zona de sud de Insula Bali, a anunțat Agenția europeană de monitorizare a cutremurelor, conform Reuters. Insulele Moluccas au fost lovite în ziua de duminică de un seism puternic de 7,2 de grade pe scara Richter, eveniment ce a adus moartea a cel puțin două persoane și a părăsirea locuințelor a cel puțin două sute de persoane.