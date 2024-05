Iulia Vântur, discuţie sinceră despre operaţiile estetice. „Simt cum trec anii”! Ce ritual de frumuseţe are

Iulia Vântur este una dintre cele mai iubite vedete din România, dar și din India, acolo unde s-a stabilit definitiv după ce și-a întâlnit jumătatea. Ajunsă la frumoasa vârstă de 43 de ani, Iulia a vorbit despre operațiile estetice și dacă are de gând să-și facă.

Iulia Vântur are o imagine impecabilă, iar de-a lungul timpului, vedeta a vorbit despre secretele ei și ce face pentru a se menține în formă. În trecut, Iulia a vorbit despre faptul că a apelat la bisturiu pentru a-și mări bustul, iar acum este pe deplin mulțumită de formele ei.

„N-as vrea sa schimb nimic la mine. Daca am avut o problema, am rezolvat-o”, a declarat vedeta.

Iulia nu vrea să-și facă un obicei din a apela la operații estetice pentru a arăta bine, motiv pentru care singurul ei „secret” rămâne combinația dintre sport și o alimentație sănătoasă.

De asemenea, vedeta are un ritual de frumusețe pe care îl respectă cu strictețe dimineața și seara. „Demachierea, hidratarea sunt un must dimineața și seara.”

Întrebată dacă are de gând să apeleze la operații estetice în viitorul apropiat, vedeta a mărturisit că acum se simte bine în pielea ei, dar va vedea cum se simte peste câțiva ani.

Mutarea în India nu a fost o tranziție ușoară pentru Iulia, dar în cele din urmă, spune că este fericită cu decizia pe care a luat-o. A evoluat foarte mult din punct de vedere personal, lucru care s-a extins mai apoi și în viața profesională.

„Mă bucur că am avut curaj. Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită.

În India m-am maturizat, am devenit femeie cu adevărat. Nu am vorbit mult despre viața mea, poate o voi face într-o zi, pe îndelete… într-o carte”, a mai povestit Iulia pentru aceeași sursă.