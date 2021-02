Iulia Albu i-a dat replica Andreei Marin. Ce i-a transmis la emisiunea lui Măruță

Iulia Albu vine cu o replică pentru Andreea Marin, după ce Zâna a numit-o scorpie în cadrul provocării picante de la emisiunea „La Măruță”. Ce i-a transmis criticul după afirmația neașteptată?

Iulia Album, replică pentru Andreea Marin

Andreea Marin a făcut o vizită aparte în platoul „La Măruță”. Totul s-a petrecut într-o ediție unde prezentatorul se afla acasă, în izolare, iar în locul său se aflau Mădălina, fosta veveriță, dar și Sebastian Coțofană. Rubrica picantă a show-ului a adus în prim-plan părerea adevărată a Zânei despre celebrul critic.

„Tu ești poreclită zâna, cine consideri că este poreclită scorpia în showbiz?’, a întrebat-o moderatorul. „Iulia Albu, dar nu cred că e o jignire. Ea vrea așa. Oricum, cuvântul ăsta poți să îl folosești și ca alint. Cât despre comentariile la ținutele mele, îmi provoacă o mare indiferență.

Dacă ar fi numai Iulia în țara asta care ar comenta rău despre mine…Sunt antrenată pentru asta‘, a răspuns Andreea Marin. „Mi-a plăcut ce a spus Andreea Marin, nu s-a ascuns după deget. Mi-a plăcut intervenția ei”, a replicat Iulia Albu la cele auzite.

Ce crede Cătălin Botezatu despre criticul de modă?

Se pare că bruneta a avut una din cele mai bune păreri despre aceasta, pentru că de-a lungul timpului fanii s-au obișnuit să audă destul de multe lucruri tăioase la adresa fostului jurat de la „Bravo, ai stil”.

„Dacă nu era emisiunea ”Bravo, ai stil!” nu exista. Mai bine zis dacă nu era un Mihai Albu de care ea s-a agățat pentru credea că o să o ajute. El a ajutat-o cât a putut, dar omul nu avea așa de mulți bani cum ea a crezut. Nu i-a permis să-i ”omoare” clienții cum ea a făcut-o. Ea i-a îndepărtat și clienții și creatorii cu care el lucra.

Inclusiv eu am lucrat cu el, dar nu din cauza ei am încetat colaborarea. Iulia e o fată ok, a încercat să meargă printre jaloane și încearcă să supraviețuiască cum e firesc”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru cancan.ro.