A venit toamna, iar unul dintre cele mai așteptate momente de către români este cel al zdrobirii stugurilor pentru must. Cu această ocazie, mulți dintre cei cu carnet se întreabă ce se întâmplă dacă ești oprit de poliție după ce ai consumat câteva pahare de must. Îți pierzi sau nu permisul dacă bei must? Ce iese la etilotest, de fapt.

Conține mustul alcool. Rămâi fără permis dacă bei cîteva pahare de must

Mustul este una dintre cele mai consumate băuturi în această perioadă. Astfel, mulți dintre șoferi se feresc să consume must știind că mai au oarece drumuri de făcut cu mașina. Îți pierzi sau nu permisul dacă bei must, este întrebarea multora din conducătorii auto.

Prin definiția lui, mustul nu trebuie să conțină alcool în compoziție. Cel mult, poate exista o cantitate infimă de alcool, de maxim 1%.

Conform Legii 67/1997 care reglementează definițiile mustului sau ale derivatelor din vin, mustul de struguri este un produs lichid obţinut, prin scurgere liberă sau prin procedee fizice, din struguri proaspeţi. Astfel, se admite ca mustul să aibă un conţinut în alcool dobândit de cel mult 1% în volume.

Ce este mustul tăiat

De asemenea, mustul tăiat este mustul oprit să intre în fermentaţie alcoolică prin aplicarea unui procedeu autorizat, al cărui conţinut în alcool nu depăşeşte 1% în volume.

Cel mai dulce must este cel vare se obține în prima zi, după ce a fost stors din struguri. Atunci, mustul nu conţine deloc sau cel mult 1% alcool.

După trei sau cel mult patru zile, mustul care fermentează începe să aibă efect. Mai exact, cel care îl bea simte pișcături pe limbă, iar băutura prinde un gust acrișor, înb timp ce gradul de alcoolemie se duce spre 4%.

În acel moment, băutura nu se mai numește must, ci este tulburel, astfel că procentul din alcool poate ajunge și la 8%. Tavi Perțea, un polițist celebru a demonstrat că mustul nu conține acool. A băut must făcut în aceeași zi și s-a testat, testul fiind negativ. A băut și a doua zi din același must, testul din nou a fost negativ.

Cea mai simplă rețetă de tăiat mustul

-1 litru must dulce, abia stors, din struguri care nu au fost lăsaţi să fermenteze

-3 aspirine netamponate

Mod de preparare:

Mustul proaspăt stors se strecoară prin tifon, după care se pune la fiert, la foc potrivit. Fierberea trebuie făcută într-un vas încăpător, pentru că se va forma destul de multă spumă.

Spuma se îndepărtează cu ajutorul unei site fine, până când mustul va rămâne limpede. Aspirinele dizolvate într-o cantitate mică de must se adaugă în mustul aflat pe foc şi se mai lasă la fiert încă 5 minute.

Apoi, vasul cu must se lasă la răcit. După răcire, mustul se toarnă în sticle din plastic de 1 sau 2 litri, care se închid foarte bine. Sticlele se păstrează la loc răcoros, în cămară sau în beci.