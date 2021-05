Îți mai aduci aminte de Jennifer Dumitrașcu din Îngerașii? A dat marea lovitură a vieții sale

”La inceput am luat-o ca pe o joaca, dar usor-usor mi-am dat seama ca acesta este viitorul meu (n.red. actoria). Cand s-a terminat serialul aveam 6 ani si jumatate. Acum ma pregatesc de BAC. Este o presiune mai mica sau mai mare. Lansez prima mea piesa, se numeste ”Numai tu”. Sunt foarte mandra, am simtit aceasta piesa. Am simtit cum se schimbă showbiz-ul, dar ne conformam. E greu, mai ales cu persoanele din jur, dar e si frumos in acelasi timp”, a spus Jennifer Dumitrașcu.