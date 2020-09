Istoria metroului București. În ce an s-au dat în folosință magistralele deja existente

Inaugurarea metroului din București. Istoria mijlocului de transport și anul în care s-au dat în folosință magistralele deja existente.

Ideea construirii unui metrou în București datează de la începutul secolului al XX-lea, când studentul Dimitrie Leonida a avansat gândul de a construi un astfel de mijloc de transport. Atunci, capitala României nu ajunsese la fluxul de peste 600.000 de călători pe zi, dar rezolvarea transportului în comun nu avea cum să nu atragă atenția și să nu determine specialișii să caute soluții. Între anii 1934 – 1936 s-a conturat realizarea unor linii de transport în comun subteran cu trenuri sau cu tramvaie electrice.

Anii din preajma celui de-al Doilea Război Mondial au adus din nou în atenția șefilor, dar și a opiniei publice, necesitatea metroului. în anii ’50, problema construirii unui astfel de mijloc de transport revine în actualitate. În acest sens, este creată Direcția Generală a Metroului București. În anii ’70 s-au prevăzut traseele, iar pe 25 noiembrie 1974 se decide declanșarea lucrărilor premergătoare: studii, proiecte, analize.

„Primul tarus al santierului a fost batut la 20 septembrie 1975. Ritmul de constructie in aceasta prima etapa a fost de 2 km pe an, iar ulterior acesta s-a dublat si a fost mentinut pana la incheierea lucrarilor. In anul 1977 a fost infiintata Intreprinderea de Exploatare a Metroului Bucuresti (IEMB) in subordinea Ministerului Transporturilor – Departamentul Cailor Ferate.

Prin HG nr. 686/1991 IEMB se transforma in Regia de Exploatare a Metroului Bucuresti, METROREX, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, avand ca obiect de activitate principal „transportul de persoane cu metroul pe reteaua de cai ferate subterane si supraterane, in conditii de siguranta a circulatiei, pentru satisfacerea interesului public, social si de aparare civila”, se arată într-un document.