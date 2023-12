Istoria cuplului Răzvan Simion și Dani Oțil la Neatza pe Antena 1: “Cred că mi-au țiuit urechile!” VIDEO EXCLUSIV

Răzvan Simion și Dani Oțil sunt cel mai longeviv cuplu de prezentatori din televiziunea românească. Cei doi lucrează împreună din adolescență și prietenia lor s-a consolidat odată cu trecerea anilor. Recent, prezent la Gala TVmania, Răzvan Simion a acordat un interviu EXCLUSIV pentru Playtech Știri în care ne-a povestit despre debutul lui pe micul ecran, transferul la Antena 1, dar și despre Ianca, fiica lui, care a intrat în rândul studenților și de care este foarte mândru.

Răzvan Simion, despre prima ediție Neatza

Răzvan Simion și Dani Oțil se numără printre figurile emblematice de la Antena 1, prezentând matinalul încă din 2008, de când Horia Brenciu le-a predat ștafeta.

Cum este să fii răsfățat de public cu premii?

De publicul TVmania suntem răsfățați de foarte mulți ani. Am început cu un premiu pentru cel mai bun transfer dat de redacția TVmania și de atunci cititorii ne-au tot adus pe podium în diverse locuri, în diverse variante.

Răzvan Simion a debutat la TV acum 29 de ani

Prima amintire legată de debutul tău pe micul ecran care este? Aveai emoții? Cum a fost?

Prima emisiune pe care eu am prezentat-o mult spus… aveam o emisiune de tineret la Reșița la televiziunea locală în 1994, acum 29 de ani, deci mult. Mai apoi, la București, prima dată, când am intrat într-un studio de televiziune, a fost cu regretatul Titus Munteanu – o emisiune care se chema Pirat TV. Era foarte funny, pe modelul vechi de emisiuni bune, se făceau în formatul acela italienesc, cu mai mulți prezentatori, o gașcă veselă, cam ce se întâmplă acum la Neatza. Ai văzut că suntem mulți, diverși și cu o grămadă de apucături diverse pentru fiecare în parte.

Cum a fost mutarea la Antenă?

Prima dată la Antenă știu că am avut niște emoții îngrozitoare. Întâi februarie 2008 a fost ceva greu, nu știu cum s-au dus alea două ore, Neatza avea două ore atunci. Era Brenciu în platou care ne preda Neatza printr-un document oficial. Cred că mi-au țiuit urechile toată ediția, nu-mi aduc aminte nimic. Am văzut apoi înregistrările și în 2008 era mai greu să vezi înregistrările, pentru că youtube-ul avea doar un an și un pic.

Când a apărut Dani într-un proiect cu tine? De când sunteți voi “la pachet”?

Nu am lucrat decât împreună. De la 16 de ani de când facem chestia asta la radio, pe scenă sau la televiziune, nu am lucrat decât împreună. X factor, Neatza și am făcut doar matinale din 1998. Pentru că ne place să dormim mult și nu ne place să ne trezim, Bunuțul a zis: e cazul să faceți doar matinal! Nu am făcut nimic singur. Din primăvară Power Couple, emisiunea pe care Dani o prezintă singur, că trebuia cineva să rămână și la București va fi difuzată pe Antena 1. Și atunci o să vedeți cum e Dani fără Răzvan și nu Răzvan fără Dani.

Răzvan Simion, mândru de fiica lui, Ianca

Ce face fiica ta, Ianca? Este studentă? Ce domeniu a ales?

Suntem studenți, așteptăm o bursă Erasmus. E interesantă, deși Europa, după cum vezi, nu prea mai e un loc dezirabil ca să nu mai vorbim de faptul că nu mai e deloc un loc sigur. O să fie un drum interesant. Sunt mândru de ea și sunt mândru de toată generația asta, care are o altă capacitate de a se adapta, de a gândi și de a lua decizii și de a lucra. Este spectaculos!

