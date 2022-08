Irinel Columbeanu a recunoscut de ce Monica era poreclită „Scorpia de la Izvorani”. Ce le făcea angajaţilor: „I-am zis că nu e frumos”

Sunt 10 ani de când Irinel Columbeanu a divorțat de Monica Gabor, moldoveanca din Bacău care i-a pus inima pe jar, dar fostul milionar în euro continuă să facă declarații despre mariajul său nereușit. Afaceristul a recunoscut abia acum de ce șatena era poreclită „Scorpia de la Izvorani”. Ce le făcea angajaţilor, potrivit spuselor sale.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor și-au spus adio în urmă cu 10 ani, deși omul de afaceri credea că va trăi cu frumoasa lui nevastă până la adânci bătrâneți. Din căsătoria celor doi a rezultat o fată, Irinuca, plecată acum în SUA, lângă mama ei. Rămas singur în România, fostul bogătaș dă din casă. Acesta susține că soția lui s-a schimbat radical după semnarea actelor de căsătorie. Odată ce s-a văzut doamna Columbeanu, șatena și-a dat arama pe față.

Prezent într-o emisiune online, fostul milionar în euro a rupt tăcerea despre mariajul cu Monica Gabor. De ce fotomodelul era numit „scorpia de la Izvorani”. Afaceristul spune că mama fiicei sale a început să fie altă persoană după nuntă.

Irinel Columbeanu a dat detalii din căsătoria cu tânăra din Bacău, explicând că fosta soție a început să se comporte diferit din cauza banilor. Situația i-a fost semnalată inclusiv de Anna Lesko, cu care a avut o relație sentimentală.

„Da, au schimbat-o (n.r. – banii), la modul în care a ajuns să fie poreclită Scorpia de Izvorani, în modul în care se purta cu ceilalți care o deserveau pe ea, gen fetele care o machiază la prezentări. Da, au schimbat-o. Recent am văzut o filmare de la o prezentare a lui Botezatu și am văzut că avea o alură superficială, îi dojenea pe toți, totul îi puțea. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin o schimbare. Nu banii au schimbat-o, ci lucrurile la care a început să aibă acces în felul acesta, e vorba de power (trad. rom. – putere). Este adevărat că au fost prietene de ale mele care au observat acest aspect într-un stadiu mai incipient. Anna (n.r. – Lesko) mi-a povestit ce a văzut în backstage-ul unui eveniment, din acest punct de vedere”, a mărturisit Irinel Columbeanu în podcastul moderat de Nasrin Ameri.